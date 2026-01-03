NTN24
Explosiones en Venezuela

Medios de Estados Unidos afirman que Donald Trump ordenó ataques "en sitios dentro de Venezuela"

Por: Redacción NTN24
La madrugada de este sábado 3 de enero, se registraron explosiones en estaciones militares de Caracas, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y La Guaira.

Los medios estadounidenses CBS y Fox News informaron, en medio de las múltiples explosiones y sobrevuelos que se han presentado en Caracas, que el presidente Donald Trump ordenó ataques en sitios dentro de Venezuela.

“El presidente Trump ordenó ataques a sitios dentro de Venezuela, incluidas instalaciones militares, dijeron funcionarios estadounidenses a CBS News, mientras la administración intensificaba el sábado temprano su campaña contra el régimen”, informó CBS.

Pasadas las 2 de la mañana se registraron vuelos, detonaciones, incendios y fallas eléctricas en algunas zonas de Caracas.

Uno de los sitios donde se produjo una explosión es en la base aérea La Carlota, en plena ciudad de Caracas.

Las explosiones se han reportado en:

Escuela naval
Fuerte Tiuna
La Carlota
Meseta de Mamo
Casco Histórico
Cuartel de la Montaña
Baruta
Higuerote
El Hatillo
Charallave
Carmen de Uria

A través de un comunicado, el régimen de Nicolás Maduro culpó a Estados Unidos de las explosiones ocurridas la madrugada del sábado 3 de enero.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”, indicó el régimen.

En el comunicado el régimen además afirmó que el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, “en particular de su petróleo y minerales”.

