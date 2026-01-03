NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Explosiones en Venezuela

Régimen de Maduro señala a Estados Unidos de las explosiones en Caracas y otras partes de Venezuela

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Por medio de un comunicado, la dictadura venezolana aseveró que este ataque busca “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo”.

A través de un comunicado, el régimen de Nicolás Maduro responsabilizó a Estados Unidos de las explosiones ocurridas la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas, capital de Venezuela, y otras partes del país. Además, aseveró que el objetivo es apoderarse del petroleo.

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”, reza el escrito.

El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un "cambio de régimen", en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores”, continúa.

Además, la dictadura venezolana decretó el estado de Conmoción Exterior en el país: “En este sentido, el presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”.

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las 02H00 locales (06H00 GMT) de este sábado en Caracas. Imágenes compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

A las 02H38 (06H38 GMT), una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves.

En la cercana ciudad costera de La Guaira (norte), apenas separada de la capital por una montaña que enmarca el valle de Caracas, también se registraron explosiones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre estos estallidos y a través de su cuenta de X solicitó una "reunión inmediata" de la OEA y la ONU y aseveró que el PMU (Puesto de Mando Unificado) está activado en Cúcuta, en la zona de la frontera.

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro "están contados". Sn embargo, ni la Casa Blanca ni el Pentágono se han pronunciado.

