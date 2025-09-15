NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Rory Branker, periodista de La Patilla, logra comunicarse con su familia por primera vez desde que fue detenido

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Hasta la fecha no hay información oficial sobre su presentación ante tribunales ni se conocen los cargos que le imputan.

Tras más de 200 días de su detención arbitraria, sometido a desaparición forzada, Rory Branker, periodista del medio La Patrilla, logró comunicarse con su familia, a quien les notificó que permanece recluido en los calabozos de Policía Nacional Bolivariana -PNB- de Boleíta (Zona 7), en Caracas.

De acuerdo al relato de Branker, fue trasladado a ese lugar de reclusión hace dos días.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), informó que su madre, Anna Branker, pudo visitarlo en el calabozo y constató que "dentro de las circunstancias, su estado físico es aceptable".

"Se comunicó con su familia, luego de ser sometido a 206 días de desaparición forzada".

El periodista fue detenido por funcionarios del Sebin la tarde del 20 de febrero en Caracas, y desde entonces se desconocía su paradero. No fue sino hasta el 27 de febrero que el ministro de Interior Diosdado Cabello confirmó su arresto sin dar razón de su ubicación.

Hasta la fecha no hay información oficial sobre su presentación ante tribunales ni se conocen los cargos que le imputan.

La prensa ha sido uno de los sectores más golpeados por la ola de represión en Venezuela, donde actualmente estos 12 comunicadores permanecen tras las rejas: Luis López, Julio Balza, Juan Francisco Alvarado, Gabriel González, "El flaco" Camero, Roland Carreño, Rory Branker, Ramón Centeno, Carlos Marcano, Carlos Julio Rojas, Biagio Pilieri, Leandro Palmar y Belices Cubillán.

