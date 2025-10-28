NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Brasil

Megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el grupo criminal ‘Comando Vermelho’ deja a más de 60 personas muertas

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Operativo policial en Río de Janeiro | Foto: EFE
Operativo policial en Río de Janeiro | Foto: EFE
La operación más letal en Rio de Janeiro tuvo lugar durante la pandemia de covid, en 2021, con un saldo de 28 muertos en un solo día.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Este martes, las autoridades brasileñas realizaron un masivo despliegue en Río de Janeiro que dejó un saldo de más de 60 personas muertas.

Este es el operativo policial más letal que se ha hecho en Río de Janeiro contra el crimen organizado que azota a la ciudad.

Según informan medios locales, la operación deja, hasta el momento, un saldo de 64 personas muertas, entre ellas varios agentes de la Policía.

Las autoridades informaron que unos 2.500 agentes de Policía fuertemente armados se adentraron en dos zonas al norte de la ciudad, en donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales.

Los uniformados participan de este "Operativo Contención" para combatir la expansión en el territorio de la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, el ‘Comando Vermelho’.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, informó que el operativo, uno de los más sangrientos en la historia de la ciudad, todavía sigue en marcha.

El gobierno estatal explicó que en medio del operativo los delincuentes, en represalia, usaron drones para atacar a los policías.

o

“A pesar de los ataques, las fuerzas de seguridad siguen firmes en la lucha contra la delincuencia”, añadió el gobierno.

Por su parte, Castro aseguró que: “Es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos; ya no es crimen común, es narcoterrorismo”.

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y Penha a bordo de 32 vehículos blindados.

Allí han decomisado "una gran cantidad de droga", afirmó sin dar más detalles el gobernador Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro.

Al menos 81 personas fueron detenidas y la policía incautó 42 fusiles, según el gobierno estatal.

"Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos", indicó la asamblea legislativa del estado.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas pobres de Río, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

La operación causó disrupciones en la ciudad, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas.

Más de 50 autobuses fueron utilizados para armar barricadas por parte de supuestos criminales, informó el sindicato del ramo en Río.

Hasta ahora, la operación más letal en Río, donde viven unos seis millones de personas, había tenido lugar durante la pandemia de covid, en 2021, con saldo de 28 muertos en un solo día.

Temas relacionados:

Brasil

Río de Janeiro

Operativo

Grupos criminales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Amazon

La razón por la que Amazon despedirá a 30.000 trabajadores vinculados a su compañía: así fue como la empresa hizo el anuncio a cada empleado

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los submarinos no pescan": contundente mensaje de Trump sobre ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe

Embarcaciones atacadas por EEUU en el Pacífico. (Departamento de Guerra de EEUU)
Pacífico

Estados Unidos hizo tres nuevos "ataques cinéticos letales" que dejaron 14 muertos contra cuatro embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

Más de Actualidad

Ver más
Yacimientos de oro | Foto Canva
América Latina

El hallazgo de oro que podría cambiar el destino económico de este país latinoamericano

Helicóptero - Foto de referencia: Canva
Accidente aéreo

Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara en una concurrida avenida de California

Donald Trump. (AFP)
Crisis EE. UU. - Colombia

"Colombia es un nido de drogas": Trump en balance sobre guerra contra los carteles en el que llamó a Petro "un tipo malo, un matón"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Yacimientos de oro | Foto Canva
América Latina

El hallazgo de oro que podría cambiar el destino económico de este país latinoamericano

Helicóptero - Foto de referencia: Canva
Accidente aéreo

Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara en una concurrida avenida de California

Donald Trump. (AFP)
Crisis EE. UU. - Colombia

"Colombia es un nido de drogas": Trump en balance sobre guerra contra los carteles en el que llamó a Petro "un tipo malo, un matón"

El automovilista neerlandés Max Verstappen. (AFP)
Fórmula 1

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos y descontó puntos valiosos en la lucha por el título

Mineros del Callao - AFP
Mineros

Sólo han recuperado dos cadáveres de los 14 mineros que quedaron atrapados en una mina del Callao

Mujeres en apoyo mutuo-Foto: Canva
Salud

Ella es la empresaria venezolana que tras superar el cáncer ha dedicado su vida a ayudar a otros a transformar sus adversidades en EE. UU.

Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero

Así fue la explosiva reacción de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en triunfo de River Plate

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda