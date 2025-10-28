Megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el grupo criminal ‘Comando Vermelho’ deja a más de 60 personas muertas

Este martes, las autoridades brasileñas realizaron un masivo despliegue en Río de Janeiro que dejó un saldo de más de 60 personas muertas.

Este es el operativo policial más letal que se ha hecho en Río de Janeiro contra el crimen organizado que azota a la ciudad.

Según informan medios locales, la operación deja, hasta el momento, un saldo de 64 personas muertas, entre ellas varios agentes de la Policía.

Las autoridades informaron que unos 2.500 agentes de Policía fuertemente armados se adentraron en dos zonas al norte de la ciudad, en donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales.

Los uniformados participan de este "Operativo Contención" para combatir la expansión en el territorio de la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, el ‘Comando Vermelho’.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, informó que el operativo, uno de los más sangrientos en la historia de la ciudad, todavía sigue en marcha.

El gobierno estatal explicó que en medio del operativo los delincuentes, en represalia, usaron drones para atacar a los policías.

“A pesar de los ataques, las fuerzas de seguridad siguen firmes en la lucha contra la delincuencia”, añadió el gobierno.

Por su parte, Castro aseguró que: “Es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos; ya no es crimen común, es narcoterrorismo”.

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y Penha a bordo de 32 vehículos blindados.

Allí han decomisado "una gran cantidad de droga", afirmó sin dar más detalles el gobernador Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro.

Al menos 81 personas fueron detenidas y la policía incautó 42 fusiles, según el gobierno estatal.

"Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos", indicó la asamblea legislativa del estado.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas pobres de Río, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

La operación causó disrupciones en la ciudad, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas.

Más de 50 autobuses fueron utilizados para armar barricadas por parte de supuestos criminales, informó el sindicato del ramo en Río.

Hasta ahora, la operación más letal en Río, donde viven unos seis millones de personas, había tenido lugar durante la pandemia de covid, en 2021, con saldo de 28 muertos en un solo día.