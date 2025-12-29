NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Comando Sur

El Comando Sur de Estados Unidos difunde efecto inmediato causado por poderoso despliegue en el Caribe en la Operación Lanza del Sur

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
El Comando recordó que las fuerzas militares de los EE. UU. están desplegadas en su “área de responsabilidad” en apoyo de las operaciones dirigidas por “Lanza del Sur”.

El Comando Sur de Estados Unidos publicó mediante su cuenta en X un efecto inmediato que asegura ha generado el poderoso despliegue militar en el Caribe.

Para el Comando Sur la presencia militar en aguas internacionales del Caribe “disuade” a las redes del narcotráfico que utilizan el mar para con lanchas e incluso submarinos transportar sustancias ilícitas.

“El ejército estadounidense es la fuerza de combate más letal y decisiva del mundo. El aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe disuade a los cárteles y a los delincuentes transnacionales, y fortalece la seguridad y la prosperidad de nuestro país y de nuestros vecinos del hemisferio occidental”, mencionó en X.

El Comando recordó que las fuerzas militares de los EE. UU. están desplegadas en su “área de responsabilidad” en apoyo de las operaciones dirigidas por la “Operación Lanza del Sur y el Departamento de Guerra, y las prioridades del presidente Trump para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional”.

El Gobierno de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Nicolás Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses. Maduro ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos.

Desde septiembre, las tropas estadounidenses han llevado a cabo más de dos docenas de ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto alrededor de 100 personas.

Las informaciones sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en un contexto de empeoramiento de las relaciones con el régimen Venezuela.

Reuters, citando a cuatro funcionarios estadounidenses, informó en semanas pasadas que Estados Unidos estaba a punto de lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela.

Y, de hecho, en una entrevista que ha pasado desapercibida, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo el viernes pasado 26 de diciembre una importante declaración relacionada con la creciente presión militar y económica que su administración está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“No sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o unas grandes instalaciones de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos por completo. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo el mandatario.

La declaración se dio durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis y Rita Cosby en su podcast “El Show de Cats & Cosby”, que se encuentra en diferentes plataformas.

