Narcotraficante vinculado al crimen contra el futbolista colombiano Andrés Escobar fue asesinado en México

Un narcotraficante vinculado al crimen contra el futbolista colombiano Andrés Escobar, quien marcó un autogol en el Mundial de 1994, fue asesinado en México, informó este viernes el presidente Gustavo Petro.

El nombre de Santiago Gallón Henao aparecía en la investigación por la muerte del central de la selección Colombia, baleado en Medellín días después de marcar un gol en contra ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos del torneo celebrado en ese país.

Petro aseguró en la red social X este viernes que Gallón fue asesinado el jueves en México y lo señaló como autor del crimen contra el defensor, que en aquel momento jugaba para Atlético Nacional.

Ese asesinato "acabó con la imagen internacional del país", sostuvo el mandatario izquierdista.

Aquel crimen sacudió al mundo del fútbol y a Colombia, que vivía una de sus épocas más violentas por la violencia del narcotráfico tras la muerte dos años atrás a manos de uniformados de Pablo Escobar, quien no tenía parentesco con el deportista.

Versiones indican que Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio, el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol.

El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. Fue condenado a 43 años de cárcel en 1995 y recobró la libertad en 2005 al recibir una rebaja de condena.

Medios locales aseguraron que Gallón fue asesinado a balazos en un restaurante de Huixquilucan, municipio del Estado de México. Testimonios de familiares dijeron que "se dedicaba a la ganadería y se iba a reunir con ganaderos" en el lugar donde ocurrió el crimen.

Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin llegar a ser juzgados.

Los hermanos fueron incluidos en 2015 en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico al ser señalados como miembros de La Oficina de Envigado, una organización criminal heredera del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.

José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011 acusado de tener negocios con el capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.