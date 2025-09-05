NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Julio Velazco, el voluntario del partido de María Corina Machado que se suma a la larga lista de desaparecidos en Venezuela

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Su hijo encendió el alerta y horas después una organización de derechos humanos confirmó que sí había sido detenido pero desparecido.

"Con profundo dolor, hoy me toca escribir lo que ningún hijo debería tener que escribir jamás. Mi papá, Julio Velazco, está DESAPARECIDO", escribió su hijo Carlos en redes sociales el miércoles.

Este viernes, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que Velazco, padre de Marcos Velazco, dirigente nacional del partido político coordinado por la opositora María Corina Machado, efectivamente había sido desaparecido.

Julio Velazco se encontraba en Caracas cuando fue desaparecido por orden del régimen de Maduro.

"No sabemos dónde está, no tenemos información oficial y ninguna autoridad ha dado respuesta. Mi padre está desaparecido. En medio de la incertidumbre y el dolor, no hay arrepentimiento por la causa de la libertad, en la que creo yo, en la que cree mi padre, y en la que cree cada venezolano que sueña con un país libre. Mi padre es un hombre honesto y trabajador", insistió Carlos Velazco.

El Comité de DDHH de Vente Venezuela aseguró que Julio Velazco es "un venezolano valiente, honesto y trabajador; padre de cuatro hijos, dos de ellos, menores de edad". Además sufre de hipertensión y asma.

El miércoles, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, amenazó a María Corina Machado con "apretar", si sigue apoyando las acciones de Estados Unidos.

"Si ellos aprietan nosotros apretamos": pero Cabello no actúa directamente contra la líder que coordinó la epopeya electoral de julio de 2024, sino que va contra sus colaboradores.

