Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miami celebra el talento venezolano: siete películas se proyectan en la novena edición de Cinema Venezuela

octubre 8, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El festival se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre en el Bill Cosford Cinema de la Universidad de Miami, con una programación que celebra la identidad, la migración y la resiliencia de los creadores venezolanos.

En su novena edición, el festival Cinema Venezuela regresa a Miami con una selección de siete largometrajes y cortometrajes que reflejan las nuevas narrativas del país sudamericano.

o

El evento se realizará del 9 al 12 de octubre en el Bill Cosford Cinema de la Universidad de Miami, consolidándose como uno de los espacios más importantes para el cine venezolano en el exterior.

Indira Real, directora del festival, explicó que Cinema Venezuela busca ser un punto de encuentro para la comunidad venezolana y el público internacional. “Es una casa donde recibimos a todos los venezolanos y no venezolanos que convivan acá en la ciudad de Miami”, comentó.

Sobre la curaduría de las obras participantes, Real aseguró que el proceso es totalmente abierto: “Hacemos una convocatoria para todas las propuestas, no importa dónde esté el director o el equipo artístico. Si es venezolano, Cinema Venezuela está allí para ellos y todos los artistas que quieran proponer su obra”.

o

Las producciones que se presentarán este año abordan temas como la migración, la familia y la identidad cultural, con películas subtituladas para llegar a audiencias diversas. “No hay un evento cultural venezolano como este en la ciudad, este es el único”, afirmó Real.

Además de las proyecciones, el festival incluirá conversatorios con directores y artistas que debatirán sobre los retos y el futuro del cine venezolano, un arte que sigue creciendo a pesar del exilio y las adversidades.

