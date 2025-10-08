Del pánico escénico al reinado: la historia desconocida de la modelo Laura Olascuaga

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, la modelo y empresaria colombiana Laura Olascuaga habló sobre su vida dentro y fuera de los reinados de belleza. Compartió los desafíos, presiones y lecciones que marcaron su camino.

Desde pequeña, el sueño de ser reina se fue sembrando en su vida casi de manera natural. “Todo comenzó con mi mamá. Siempre fui muy alta, y la gente le decía que yo iba a ser reina. Crecí con esa idea, y mi familia me fue preparando para los reinados. En ese camino también apareció el modelaje”, relató la exseñorita Colombia.

Olascuaga aseguró que detrás del brillo de los concursos hay un trabajo profundo que va más allá de la apariencia. “Más que una preparación física, es una preparación mental. Debes saber quién eres, tener autoconocimiento, porque estás expuesto a críticas, a que intenten opacarte. Si no tienes claro quién eres y qué quieres alcanzar, es muy fácil perderte”, afirmó.

Entre risas, confesó que uno de los mayores retos que enfrentó fue su pánico escénico. “Yo hacía parte de una sinfónica y teníamos conciertos en Navidad y mitad de año. Al principio me temblaba todo el cuerpo, pero esa experiencia me ayudó mucho a superar el miedo de estar frente a la gente”, recordó.

La modelo también habló de los momentos más emotivos de su carrera. “Ya había una Laura más madura, una Laura que había pasado por pérdidas y que sabía exactamente lo que quería. Ya estaba lista para ganar. Fue muy bonito representar a Colombia”, dijo con orgullo.

Hoy, Laura Olascuaga combina su carrera como modelo, empresaria y figura inspiradora, demostrando que el verdadero reinado empieza cuando una mujer se conoce, se acepta y se atreve a brillar.