NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
On the Road

Del pánico escénico al reinado: la historia desconocida de la modelo Laura Olascuaga

octubre 8, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
La exreina de belleza y modelo Laura Olascuaga abrió su corazón para hablar de sus miedos, sus aprendizajes y el camino que la llevó a convertirse en una mujer segura, auténtica y exitosa.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, la modelo y empresaria colombiana Laura Olascuaga habló sobre su vida dentro y fuera de los reinados de belleza. Compartió los desafíos, presiones y lecciones que marcaron su camino.

o

Desde pequeña, el sueño de ser reina se fue sembrando en su vida casi de manera natural. “Todo comenzó con mi mamá. Siempre fui muy alta, y la gente le decía que yo iba a ser reina. Crecí con esa idea, y mi familia me fue preparando para los reinados. En ese camino también apareció el modelaje”, relató la exseñorita Colombia.

Olascuaga aseguró que detrás del brillo de los concursos hay un trabajo profundo que va más allá de la apariencia. “Más que una preparación física, es una preparación mental. Debes saber quién eres, tener autoconocimiento, porque estás expuesto a críticas, a que intenten opacarte. Si no tienes claro quién eres y qué quieres alcanzar, es muy fácil perderte”, afirmó.

Entre risas, confesó que uno de los mayores retos que enfrentó fue su pánico escénico. “Yo hacía parte de una sinfónica y teníamos conciertos en Navidad y mitad de año. Al principio me temblaba todo el cuerpo, pero esa experiencia me ayudó mucho a superar el miedo de estar frente a la gente”, recordó.

o

La modelo también habló de los momentos más emotivos de su carrera. “Ya había una Laura más madura, una Laura que había pasado por pérdidas y que sabía exactamente lo que quería. Ya estaba lista para ganar. Fue muy bonito representar a Colombia”, dijo con orgullo.

Hoy, Laura Olascuaga combina su carrera como modelo, empresaria y figura inspiradora, demostrando que el verdadero reinado empieza cuando una mujer se conoce, se acepta y se atreve a brillar.

Temas relacionados:

On the Road

Modelo

Belleza

Reinado de Belleza

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro": María Corina Machado sentencia que con presión de EE.UU. "Maduro va a salir del poder"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Demócratas envían carta a Donald Trump en la que cuestionan las operaciones militares de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Entretenimiento

Ver más
Premios Emmy - AFP
Series

Los ganadores de los Premios Emmy en sus principales categorías: 'Adolescencia' arrasó y una de sus estrellas se convirtió en el actor más joven en ganar una estatuilla

Shakira | Foto AFP
Shakira

Shakira se posiciona como la latina con más premios de los MTV VMAs: ¿Cuántos tiene?

Meryl Streep- Anna Anna Wintour - EFE
Cine

La realidad supera la ficción: así fue el encuentro entre Meryl Streep y la mujer que inspiró su personaje en "El diablo viste a la moda"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Once Caldas a su llegada al Estadio Palogrande de Manizales para el juego de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle - Foto: EFE
Copa Sudamericana

"Hemos estado más serios y nos lo hemos llevado": DT de Independiente del Valle cuestionó celebración anticipada de Once Caldas en Copa Sudamericana con jugadores encima del bus

Premios Emmy - AFP
Series

Los ganadores de los Premios Emmy en sus principales categorías: 'Adolescencia' arrasó y una de sus estrellas se convirtió en el actor más joven en ganar una estatuilla

Toni Kroos | Foto: EFE
Toni Kroos

Toni Kroos habló del mal momento que vive la selección de Alemania: "Estamos a años luz de poder hablar de la Copa del Mundo"

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

Jorge Rocha, máximo exponente de Colombia en Wakeboard - Foto: captura Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Jorge Rocha, el principal representante de Colombia en el wakeboard, un deporte extremo sobre el agua

Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. expresa su apoyo a la OTAN tras incursión de drones rusos sobre territorio polaco: "defenderemos cada centímetro del territorio"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda