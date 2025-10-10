NTN24
Premio Nobel de la Paz

Esta es la última entrevista que concedió a NTN24 María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
El pasado martes 7 de octubre, la líder opositora mostró en el programa La Tarde su determinación inquebrantable de lograr un cambio político en Venezuela, la misma que hoy le merece el Premio Nobel de la Paz.

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes 10 de octubre con el Premio Nobel de Paz 2025.

"El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel 2025 a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", señaló el organismo.

Esta misma semana, el pasado 7 de octubre, Machado concedió una entrevista exclusiva a NTN24, en la que la dirigente opositora mostró su determinación inquebrantable de lograr un cambio político en Venezuela, a pesar de la represión y las amenazas del régimen de Nicolás Maduro.

"Maduro va a salir. Nadie tenga dudas. Los vamos a sacar", afirmó Machado con contundencia.

Respecto a las amenazas en su contra, Machado fue enfática: "Si a mí me ocurriese algo, la instrucción es seguir adelante con el plan tal cual está establecido y jamás se va a negociar la libertad de Venezuela".

Además habló de la importancia de que el mundo se convenciera y entendiera que el régimen es un conglomerado criminal, y resaltó que asumirlo ha tenido consecuencias.

"Para nosotros los venezolanos asumir lo que estábamos enfrentando implicaba entender que debíamos arriesgar la vida o la de tu familia, dejar tus casas e incluso el país", dijo.

En el diálogo, la líder opositora rechazó las narrativas que advierten sobre un posible caos si el madurismo abandona el poder, calificándolas de "mentira" promovida por aliados al régimen.

En contraste, argumentó que Venezuela ya vive un caos intencional provocado por el régimen, con una crisis económica y social sin precedentes. "Nosotros vamos a llevar a Venezuela, juntos, del caos al orden. Y el orden en todo", aseguró.

Igualmente, la líder opositora hizo un llamado a los miembros de los organismos armados, invitándolos a apartarse del régimen madurista y hacer lo que a cada quien le corresponde.

"Este régimen se propuso destruir la institución militar y avanzó mucho en ese sentido. Y nos toca a nosotros construir unas nuevas Fuerzas Armadas, realmente al servicio de la República democrática, nunca más de un grupo criminal. Y habremos aprendido, y han aprendido mucho, los ciudadanos militares también, que en su mayoría son hombres y mujeres honestos, honorables, que aman al país y que quieren un cambio con tantos anhelos", aseguró.

Y reveló: "A ellos yo les he ofrecido la oportunidad, no de irse por ese despeñadero que ya cae maduro y que es irreversible, irremediable. Por eso te digo, hasta su propio entorno lo ha estado negociando a sus espaldas, ofreciendo fórmulas, cada uno sacrificando a Maduro y quedándose ellos".

