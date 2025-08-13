NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Copa Libertadores

Cuestionado gesto de futbolista de La Vinotinto a jugador colombiano que un mismo partido falló dos penaltis, los dos los cometió el venezolano

agosto 13, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Colombia vs. Venezuela en la Copa América de 2021/ Octavos de final de Libertadores - Fotos EFE
En el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores, se dio un hecho insólito en el que un jugador falló dos penaltis durante un mismo partido con cobros similares.

Un particular gesto de un futbolista de la selección venezolana de fútbol dirigido hacia uno con paso por la selección Colombia fue tema de conversación luego del inicio de la segunda fase de la Copa Conmebol Libertadores este martes.

La acción, que generó polémica entre los aficionados en redes sociales, se dio durante el partido en el que se enfrentaron Atlético Nacional de Medellín contra Sao Paulo en el estadio Atanasio Girardot, por la ida de los octavos de final del certamen continental.

Todo surgió luego de que el colombiano, referente importante de cuadro 'verdolaga', falló dos penaltis seguidos que se originaron de dos infracciones distintas del defensor venezolano del cuadro paulista, mismo que luego protagonizaría la controversial reacción.

Se trata del central de La Vinotinto Nahuel Ferraresi, quien tuvo un partido complejo con su equipo en el arranque de los octavos de final de Libertadores tras cometer dos penas máximas durante los primeros 90 minutos de la instancia de eliminación directa a dos partidos.

Pese a los dos cobros que el equipo paisa tuvo para lograr la ventaja en la serie en condición de local, Edwin Cardona falló el primer tiro desde los doce pasos y el segundo lo atajó el arquero de Sao Paulo Rafael Pires, que tuvo una actuación destacable y fundamental para que su equipo se llevara su arco invicto a casa.

Fue luego de fallar el segundo cobro que Ferraresi se acercó a Cardona, quien se vio frustrado por errarlo nuevamente, para gritarle desde muy cerca y recriminarle su fallo, celebrando con vehemencia el cero parcial para los dos equipos, con el que terminaría finalizando el encuentro.

El gesto fue cuestionado por algunos usuarios que aseguraron que Ferraresi "debería más bien ser humilde", teniendo en cuenta que de su autoría llegaron las dos infracciones en el área, por las que su equipo pudo haberse devuelto a Brasil dos goles abajo en el global.

Ferraresi, cabe resaltar, cometió una mano dentro del área cuando apenas iban 10 minutos de partido. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera consideró que su brazo estaba en una posición antinatural al momento de impactar el balón y señaló el punto penal.

Ese primer cobro Cardona lo ejecutó al travesaño izquierdo de Rafael, pero el balón se fue desviado desde su origen y no tenía dirección a portería.

Más tarde el mismo Cardona contribuiría en el ataque con un peligroso remate de larga distancia sin destino al arco y en otras jugadas de ataque de los de Medellín, que estrellaron dos pelotas en el palo del portero brasileño.

Ya en el segundo tiempo, sobre el minuto 65, Ferraresi nuevamente actuó imprudentemente en el área tras tropezar al delantero de Nacional Alfredo Morelos, que intentó disputar un balón al que llegó primero, pero recibió un impacto del venezolano luego de pasarlo cerca del borde del área.

Cardona volvió a cobrar hacia el mismo costado izquierdo de Rafael, esta vez en dirección a la red, pero el arquero, que en el cobro anterior también se jugó hacia ese palo, logró en esta ocasión atajar el remate y enviarlo al tiro de esquina.

El ademán de Ferraresi en ese instante, por demás, fue considerado por otros hinchas como una reacción natural del folclore del partido que pudo derivarse como respuesta a la actitud del banquillo del 'verde de la montaña', pues el entrenador argentino Javier Gandolfi celebró con su cuerpo técnico la sanción del segundo penalti como si hubiese sido un gol, a falta del cobro de Cardona.

Sao Paulo recibirá en su casa a Nacional el próximo martes para definir en la vuelta al equipo que clasificará a los cuartos de final de Libertadores, donde se enfrentará al ganador entre la Liga de Quito y Botafogo, que juegan su primer partido este jueves.

