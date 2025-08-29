“Petro teme a una eventual caída de Maduro”: analistas sobre los recientes comentarios del presidente de Colombia en relación al despliegue militar estadounidense

En El Informativo de NTN24, analistas en Washington D.C. manifestaron preocupación por los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro, asegurando que “Petro teme una eventual caída de Maduro”.

El analista Guillermo Pacheco, director de asuntos internacionales del Security College US, afirmó que con sus últimas decisiones, como la de no reconocer al Cartel de los Soles encabezado por Maduro y el despliegue de 25.000 soldados en la zona del Catatumbo, estaría respaldando al régimen venezolano.

Pacheco enfatizó: “La caída de Venezuela tendría un efecto dominó; en el caso de Petro, sabe que ese efecto dominó sería muy visible en las elecciones que tiene Colombia en 2026”.

Por otro lado, el analista Mario Carvajal respaldó las aclaraciones de Pacheco y aseguró “que el movimiento de tropas en el Catatumbo beneficia directamente a Nicolás Maduro”.

Asimismo, afirmó: “Este movimiento de tropas puede beneficiar de cierto modo a Nicolás Maduro, en el sentido de demostrar que Colombia está ejerciendo su soberanía y que no será pasiva ante la postura que ha asumido Estados Unidos”.

Carvajal insistió además en que Petro “es un líder antisistema y que ha expresado cercanía con Nicolás Maduro, no solo negando la existencia del Cartel de los Soles, sino que, previo a eso, ha afectado la relación de Colombia con Estados Unidos”.

La situación podría decantarse en un deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que no solo se ha evidenciado en declaraciones cruzadas entre Petro y altos funcionarios estadounidenses, sino que también se refleja en hechos concretos.

Finalmente, congresistas en Estados Unidos han propuesto en el Capitolio una reducción del 50 % en la ayuda exterior destinada a Colombia. Esta posible reducción será votada a partir de septiembre.