Carteles de recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aparecen sorpresivamente en el centro de Madrid, España

Una impactante campaña anónima sacudió este viernes el centro del Madrid, luego de que carteles con recompensas ofrecidas por Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aparecieran en postes y paredes de varias calles del centro de Madrid, España.

En la plaza Callao, del centro de Madrid, aparecieron algunos afiches idénticos a los publicados por el gobierno de Estados Unidos para ofrecer las recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

En los carteles de color rojo se observan las cifras que ha ofrecido la administración de Donald Trump de 50 millones de dólares por Maduro y 25 millones por Cabello para dar con sus capturas.

Se cree que estos afiches fueron dejados allí por personas anónimas con el objetivo de que se haga más extensiva la denuncia internacional en contra del régimen venezolano, el cual, según Estados Unidos, lidera el Cartel de los Soles.

Este hecho se da en medio de la solicitud del partido VOX en los últimos días para que se haga una declaratoria de grupo terrorista al Cartel de los Soles en el Congreso español y el parlamento europeo.

Muchos ciudadanos se han acercado a estos puntos para tomar fotos de los afiches que ven con asombro en pleno corazón de la capital española.

Cabe recordar que en España vive una enorme comunidad de ciudadanos venezolanos que residen allí huyendo del régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo a cifras oficiales, viven en España cerca de 550 mil venezolanos, siendo el tercer país con más migrantes de dicha nacionalidad después de Colombia y Estados Unidos.