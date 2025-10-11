NTN24
Sábado, 11 de octubre de 2025
Sábado, 11 de octubre de 2025
Israel - Hamás

"Vamos a celebrar el lunes cuando esto realmente llegue a su fin": enviado especial e hija de Trump acompañan en Tel Aviv manifestación multitudinaria por los rehenes israelíes

octubre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner se refirieron a una gran cantidad de ciudadanos en Tel Aviv que gritaba agradeciendo al presidente Donald Trump por su lucha por buscar la paz entre Israel y Hamás.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner asistieron el sábado a una manifestación en Tel Aviv en apoyo de las familias de los rehenes retenidos en Gaza, mientras un acuerdo entre Israel y Hamás prevé su liberación inminente.

El movimiento islamista palestino liberará a 48 rehenes, entre vivos y muertos, en virtud del acuerdo mediado por el presidente estadounidense Donald Trump, que entró en vigor el viernes con un alto el fuego.

o

"Cada uno de ustedes han llevado el peso moral de esta nación, su valentía ha movido al mundo y ha abierto caminos que nunca me habían conmovido tanto", expresó Witkoff a los manifestantes.

El enviado especial estadounidense al Oriente Medio reiteró entre aplausos y ovaciones de la multitud que el valor de los ciudadanos israelís "ha movido este mundo" y han sido ellos quienes no permitieron que nunca se olvidara a los rehenes.

"A los rehenes, nuestros hermanos y hermanas: ustedes están regresando a casa (…) sus rostros, sus nombres, sus historias, han vivido en cada corazón aquí esta noche y en el mío desde que comencé este trabajo. Su resistencia, fe y voluntad de vivir simboliza el espíritu humano que jamás puede ser quebrantado", continuó Witkoff.

o

Witkoff aseveró también en su discurso que el presidente Donald Trump es el "mejor presidente que el mundo jamás haya visto" y pidió a Dios bendiciones para él, para Israel, para Estados Unidos, los rehenes y las "almas caídas" durante la guerra.

Jared Kushner se mostró de acuerdo con lo manifestado por Witkoff, con quien indicó que había sido "todo un honor" haber trabajado y señaló que cooperaron junto a Trump en un compromiso por la paz y por asegurar la estabilización de Oriente Medio y su crecimiento.

"Nosotros no vamos a celebrar esta noche, vamos a celebrar el lunes cuando esto realmente llegue a su fin, pero lo que vine a decir es que no podría estar más orgulloso de ver la forma en que Israel y su pueblo han avanzado a través de esta experiencia dramática, horrible e impensable", agregó Kushner, yerno de Trump.

La política, empresaria, esposa de Kushner e hija del mandatario republicano, Ivanka Trump, sostuvo a su turno que "el regreso de cada uno y todos los rehenes no solamente es un momento de paz y tranquilidad, sino también un paso hacia adelante con coraje y de humanidad".

La estadounidense contó a la multitud que "muchas personas están trabajando" para asegurarse de que la próxima semana se convierta en una en la que todo "se pueda sanar".

o

"Esta va a ser una larga y duradera opción para la paz. Que Dios los bendiga por estar aquí solidarios a través de estos momentos oscuros de la historia. Todos estamos orando, así que muchas gracias", mencionó la vicepresidenta de Real Estate Development and Acquisitions de la The Trump Organization.

Temas relacionados:

Israel - Hamás

Ivanka Trump

Tel Aviv

Administración Trump

Rehenes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina Machado”: Carlos Escalante, uno de los postulantes de la líder opositora venezolana al Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vamos a celebrar el lunes cuando esto realmente llegue a su fin": enviado especial e hija de Trump acompañan en Tel Aviv manifestación multitudinaria por los rehenes israelíes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, Nicolás Maduro y Marco Rubio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump responde a pregunta sobre si ha hablado con Rubio para un cambio de régimen en Venezuela

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes de partir hacia Israel en la Base Conjunta Andrews, Maryland-Foto: AFP
Israel

“Sigue existiendo un grupo llamado Hamás”: Marco Rubio aclara duda sobre las relaciones de Israel con Estados Unidos tras ataque en Catar

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tren de Aragua

Casi 40 presuntos integrantes del Tren de Aragua capturados en megaoperativo al sur de Chicago

Donald Trump, Nicolás Maduro y Marco Rubio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump responde a pregunta sobre si ha hablado con Rubio para un cambio de régimen en Venezuela

Cadena perpetua

Cadena perpetua para excarabinero que golpeó hasta la muerte a su pareja venezolana en Chile

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes de partir hacia Israel en la Base Conjunta Andrews, Maryland-Foto: AFP
Israel

“Sigue existiendo un grupo llamado Hamás”: Marco Rubio aclara duda sobre las relaciones de Israel con Estados Unidos tras ataque en Catar

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Foto: US Embassy Bogotá
Federico Gutiérrez

¿Dardo al presidente Petro? Encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Colombia se reúne con Fico Gutiérrez y lo llama "mi parcero"

FIFA | Foto: AFP
El Salvador

La FIFA abrió expediente a selección latinoamericana por insultos a afición rival en partido de eliminatorias mundialistas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda