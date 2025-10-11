"Vamos a celebrar el lunes cuando esto realmente llegue a su fin": enviado especial e hija de Trump acompañan en Tel Aviv manifestación multitudinaria por los rehenes israelíes

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner asistieron el sábado a una manifestación en Tel Aviv en apoyo de las familias de los rehenes retenidos en Gaza, mientras un acuerdo entre Israel y Hamás prevé su liberación inminente.

El movimiento islamista palestino liberará a 48 rehenes, entre vivos y muertos, en virtud del acuerdo mediado por el presidente estadounidense Donald Trump, que entró en vigor el viernes con un alto el fuego.

"Cada uno de ustedes han llevado el peso moral de esta nación, su valentía ha movido al mundo y ha abierto caminos que nunca me habían conmovido tanto", expresó Witkoff a los manifestantes.

El enviado especial estadounidense al Oriente Medio reiteró entre aplausos y ovaciones de la multitud que el valor de los ciudadanos israelís "ha movido este mundo" y han sido ellos quienes no permitieron que nunca se olvidara a los rehenes.

"A los rehenes, nuestros hermanos y hermanas: ustedes están regresando a casa (…) sus rostros, sus nombres, sus historias, han vivido en cada corazón aquí esta noche y en el mío desde que comencé este trabajo. Su resistencia, fe y voluntad de vivir simboliza el espíritu humano que jamás puede ser quebrantado", continuó Witkoff.

Witkoff aseveró también en su discurso que el presidente Donald Trump es el "mejor presidente que el mundo jamás haya visto" y pidió a Dios bendiciones para él, para Israel, para Estados Unidos, los rehenes y las "almas caídas" durante la guerra.

Jared Kushner se mostró de acuerdo con lo manifestado por Witkoff, con quien indicó que había sido "todo un honor" haber trabajado y señaló que cooperaron junto a Trump en un compromiso por la paz y por asegurar la estabilización de Oriente Medio y su crecimiento.

"Nosotros no vamos a celebrar esta noche, vamos a celebrar el lunes cuando esto realmente llegue a su fin, pero lo que vine a decir es que no podría estar más orgulloso de ver la forma en que Israel y su pueblo han avanzado a través de esta experiencia dramática, horrible e impensable", agregó Kushner, yerno de Trump.

La política, empresaria, esposa de Kushner e hija del mandatario republicano, Ivanka Trump, sostuvo a su turno que "el regreso de cada uno y todos los rehenes no solamente es un momento de paz y tranquilidad, sino también un paso hacia adelante con coraje y de humanidad".

La estadounidense contó a la multitud que "muchas personas están trabajando" para asegurarse de que la próxima semana se convierta en una en la que todo "se pueda sanar".

"Esta va a ser una larga y duradera opción para la paz. Que Dios los bendiga por estar aquí solidarios a través de estos momentos oscuros de la historia. Todos estamos orando, así que muchas gracias", mencionó la vicepresidenta de Real Estate Development and Acquisitions de la The Trump Organization.