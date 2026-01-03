Venezolanos en Chile se reúnen en las calles para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Luego de conocerse el anuncio de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, los venezolanos en el exterior han expresado alegría tras conocerse el hecho y han salido a festejar a las calles.

En Chile, los venezolanos radicados allá salieron a aplaudir y a gritar de emoción tras la captura del dictador.

El punto de reunión ha sido la calle Toro Mazzote, ubicada en la comuna de Estación Central, conocida por albergar gran cantidad de venezolanos en el país. Allí se escuchan gritos de "libertad" entre bailes y alegría.

En Argentina y España se convocó también la reunión de venezolanos para expresar sus emociones tras la captura de Maduro.

El presidente Donald Trump dijo este sábado que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela a Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", aseguró Trump en su red Truth Social.

"Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", añadió el magnate republicano.