Lunes, 11 de agosto de 2025
Colombia

MinDefensa confirmó la muerte del número dos de la Segunda Marquetalia de las Farc, los sospechosos del atentado contra Miguel Uribe

agosto 11, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Muere el número dos de la Segunda Marquetalia de las Farc, sospechosos del atentado a Miguel Uribe / FOTO: EFE
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la baja de este importante hombre en la estructura del grupo criminal.

El número dos de la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia, organización sospechosa en el magnicidio del presidenciable colombiano Miguel Uribe, murió a manos de rebeldes rivales del ELN en territorio venezolano, informó este lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La Segunda Marquetalia, dirigida por el exnegociador Iván Márquez, retomó las armas luego de la firma del acuerdo de paz de 2016. Según inteligencia militar, la organización de unos 2.000 combatientes es una de las principales sospechosas en la investigación sobre el atentado contra Uribe el 7 de junio.

"El ELN asesinó al Zarco Aldinever en territorio venezolano muy cerca de la frontera colombo-venezolana. Las razones, las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico, al parecer entre ellos mismos se robaron algún cargamento de cocaína y se declaró una pugna criminal entre carteles", explicó el ministro Sánchez en una rueda prensa en Bogotá.

El ministro no precisó cuándo ocurrió la muerte de Aldinever, cuyo verdadero nombre era José Manuel Sierra, aunque según el centro de investigación Insight Crime fue a principios de agosto.

Sierra era ficha clave de las disidencias en el tráfico de cocaína en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Boyacá, en el centro del país.

Uribe, quien era senador y precandidato presidencial de 39 años, falleció este lunes luego de dos meses de hospitalización en cuidados intensivos y múltiples cirugías por el brutal atentado a bala que sufrió cuando realizaba un acto de campaña en Bogotá.

Seis personas están detenidas por el ataque, incluido el agresor de 15 años que le disparó dos veces en la cabeza.

"Las conclusiones que hemos tenido en materia de inteligencia es que una línea apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con (...) el cartel de la Segunda Marquetalia", declaró Sánchez.

La muerte de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

El gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro inició diálogos de paz con la Segunda Marquetalia a mediados de 2024 en Venezuela, pero actualmente están suspendidos ante la falta de avances.

