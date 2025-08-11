"Hay una responsabilidad política de Gustavo Petro": exviceministro del Interior y de Justicia Rafael Nieto sobre el magnicidio de Miguel Uribe

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio durante un acto público de campaña, falleció este lunes a los 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos.

La muerte de Uribe, uno de los favoritos para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

VEA TAMBIÉN Así fue la vida de Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial de 39 años que fue asesinado en Colombia o

Hijo de una periodista asesinada por el narcotráfico, el legislador opositor murió a la 1:56 a.m. luego de sufrir una nueva hemorragia cerebral el sábado, según la Fundación Santa Fe de Bogotá, clínica donde estaba siendo atendido.

Rafael Nieto, abogado, columnista, exviceministro del Interior y Justicia y analista político, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

"Esperaba un milagro, pero me parecía que eran altamente difíciles las condiciones para que ocurriera", contó Nieto, quien aseguró que era posible, pero "improbable" que el senador "pudiera salir de esta tragedia en condiciones normales".

Nieto afirmó que esta tragedia supone "tres años del Gobierno de Petro y 30 años de retroceso" en la historia del país y recordó que hace más de 15 años no se vivía un atentado de esta magnitud.

"En todo caso hay una responsabilidad política de Gustavo Petro (…) primero porque hay más de 40 alusiones de Petro a Miguel Uribe en el último tiempo —todas negativas— que estaban cargadas de odio y resentimiento y que llevaron a que esas referencias de Petro le pusieran una diana en el pecho a Miguel", dijo Nieto, quien continuó exponiendo las que considera las razones por las que habría responsabilidad del presidente colombiano.

El político señaló también que era obligación de Petro y de su Gobierno proteger a Uribe Turbay y no lo hicieron, pese a que "en 23 ocasiones distintas en los últimos meses Miguel y su equipo le pidieron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que mejoraran su esquema de seguridad".

Para Nieto, otra de las razones por las que "hay sin duda una responsabilidad de Petro", insistió, está relacionada con que el día del atentado a la víctima se le disminuyeron sus escoltas.

Nieto aseveró que de ser cierto que los autores criminales son las disidencias guerrilleras de las extintas FARC, habría otra responsabilidad del mandatario y su Gobierno, pues han sido "ampliamente tolerantes" con los grupos violentos y las "disidencias de las FARC en particular".