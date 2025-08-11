NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

"Hay una responsabilidad política de Gustavo Petro": exviceministro del Interior y de Justicia Rafael Nieto sobre el magnicidio de Miguel Uribe

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Para el también abogado, columnista y analista político, la tragedia supone que en "tres años del Gobierno de Petro” hay “30 años de retroceso" en la historia del país.

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio durante un acto público de campaña, falleció este lunes a los 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos.

La muerte de Uribe, uno de los favoritos para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

o

Hijo de una periodista asesinada por el narcotráfico, el legislador opositor murió a la 1:56 a.m. luego de sufrir una nueva hemorragia cerebral el sábado, según la Fundación Santa Fe de Bogotá, clínica donde estaba siendo atendido.

Rafael Nieto, abogado, columnista, exviceministro del Interior y Justicia y analista político, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

"Esperaba un milagro, pero me parecía que eran altamente difíciles las condiciones para que ocurriera", contó Nieto, quien aseguró que era posible, pero "improbable" que el senador "pudiera salir de esta tragedia en condiciones normales".

Nieto afirmó que esta tragedia supone "tres años del Gobierno de Petro y 30 años de retroceso" en la historia del país y recordó que hace más de 15 años no se vivía un atentado de esta magnitud.

"En todo caso hay una responsabilidad política de Gustavo Petro (…) primero porque hay más de 40 alusiones de Petro a Miguel Uribe en el último tiempo —todas negativas— que estaban cargadas de odio y resentimiento y que llevaron a que esas referencias de Petro le pusieran una diana en el pecho a Miguel", dijo Nieto, quien continuó exponiendo las que considera las razones por las que habría responsabilidad del presidente colombiano.

El político señaló también que era obligación de Petro y de su Gobierno proteger a Uribe Turbay y no lo hicieron, pese a que "en 23 ocasiones distintas en los últimos meses Miguel y su equipo le pidieron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que mejoraran su esquema de seguridad".

Para Nieto, otra de las razones por las que "hay sin duda una responsabilidad de Petro", insistió, está relacionada con que el día del atentado a la víctima se le disminuyeron sus escoltas.

o

Nieto aseveró que de ser cierto que los autores criminales son las disidencias guerrilleras de las extintas FARC, habría otra responsabilidad del mandatario y su Gobierno, pues han sido "ampliamente tolerantes" con los grupos violentos y las "disidencias de las FARC en particular".

Temas relacionados:

Miguel Uribe Turbay

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Magnicidio

Gustavo Petro

Gobierno Petro

"Hay una responsabilidad política de Gustavo Petro": exviceministro del Interior y de Justicia Rafael Nieto sobre el magnicidio de Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen de Venezuela - Fotos: EFE
Deportaciones

¿Quién gana con el canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela?

TPS - Foto EFE
TPS

Elevan costos de las tarifas migratorias hasta un 40% en trámites como TPS y asilo político en Estados Unidos

La viceportavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mignon Houston. (EFE)
Casa Blanca

"En este momento no hay ciudadanos americanos detenidos injustamente en Venezuela": viceportavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mignon Houston

