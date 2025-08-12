NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Martes, 12 de agosto de 2025
Benjamín Netanyahu

Primer ministro de Israel "autorizará" a los habitantes de Gaza a emigrar al extranjero

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Benjamin Netanyahu pronuncia un discurso televisado en Jerusalén el 18 de enero de 2025-Foto: AFP
Benjamin Netanyahu pronuncia un discurso televisado en Jerusalén el 18 de enero de 2025-Foto: AFP
Netanyahu también afirmó previamente que su gobierno estaba trabajando para encontrar terceros países que acogieran a la población de Gaza, tras la sugerencia de Trump de expulsarlos y de reconvertir el territorio en un destino turístico.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el martes que su país permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras el ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio.

Los llamamientos anteriores para reasentar a los gazatíes fuera del territorio devastado por la guerra, incluso por parte del presidente estadounidense Donald Trump, han generado preocupación entre los palestinos y la condena de la comunidad internacional.

Durante una entrevista en hebreo en el canal de televisión internacional I24 News, sobre la posible emigración de habitantes de Gaza al extranjero, Netanyahu estimó que "esto ocurre en todos los conflictos".

o

"Nosotros lo autorizaremos, durante y después de los combates", afirmó Netanyahu.

"Démosles la oportunidad de abandonar, en primer lugar, las zonas de combate y, en general, el territorio, si así lo desean", declaró, citando el flujo de refugiados durante las guerras en Siria, Ucrania y Afganistán.

En la Franja de Gaza, Israel ha controlado estrictamente las fronteras durante años e impedido la salida de muchos.

"Permitiremos esto, en primer lugar, dentro de Gaza durante los combates, y sin duda también les permitiremos salir de Gaza", declaró Netanyahu.

Para los palestinos, cualquier intento de expulsarlos de su territorio evocaría la "Nakba", o catástrofe, el desplazamiento masivo de palestinos durante la creación de Israel en 1948.

A principios de este año, Trump generó controversia al sugerir abiertamente que Estados Unidos debería tomar el control de Gaza y expulsar a sus 2,4 millones de habitantes a Egipto y Jordania.

o

Netanyahu también afirmó previamente que su gobierno estaba trabajando para encontrar terceros países que acogieran a la población de Gaza, tras la sugerencia de Trump de expulsarlos y de reconvertir el territorio en un destino turístico.

Los ministros de extrema derecha de la coalición de Netanyahu han pedido la salida "voluntaria" de los palestinos de Gaza.

La semana pasada, el gabinete de seguridad israelí aprobó planes para expandir la guerra a las zonas restantes de Gaza que aún no están bajo control militar.

La gran mayoría de la población de Gaza ha sido desplazada al menos una vez durante la guerra, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023.

Temas relacionados:

Benjamín Netanyahu

Guerra Israel-Hamás

Israel

Franja de Gaza

Hamás

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Seguimos reciclando ciclos de violencia": Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara y Azucena Liévano hablan tras magnicidio de Miguel Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Organización venezolana en Massachusetts demanda al gobierno de Estados Unidos por eliminación del parole otorgado a migrantes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Actualidad

Ver más
Juan Carlos Caguaripano / Cortesía
Torturas en Venezuela

Maniatado, en el piso y vendado: reviven video de la condición de detención del capitán Caguaripano, quien llamó públicamente a rebelarse contra Maduro

Petro y Trump. (EFE)
Gustavo Petro

Petro está preocupado porque cree que Trump “va a venir a bombardear Colombia” tras anunció de combatir el narcotráfico con fuerza militares

Parapentista. (Canva - Foto de referencia)
Tragedia

Hallan sin vida en Colombia a parapentista que se encontraba desaparecido desde mayo pasado tras ser abrigado por una nube

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Ana de Armas y Tom Cruise / FOTO: EFE
Entretenimiento

La nueva fotografía de Tom Cruise y Ana de Armas juntos en un yate que está levantando sospechas de un posible romance

Futbolistas de Venezuela en la Copa América Femenina 2025. (EFE)
Copa América Femenina

Estos son los resultados que necesita la Vinotinto este viernes para pasar a la fase final de la Copa América tras goleada de Colombia a Bolivia

Yeferson Soteldo, jugador venezolano del Santos de Brasil - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

El momento exacto de la fuerte entrada que recibió Yeferson Soteldo y que tiene en vilo a Venezuela a un mes de la eliminatoria

El atacante colombiano Jhon Arias. (AFP)
Jhon Arias

"Da la vida en la cancha, este club es perfecto para él": futbolista colombiano tras ver llegar a su equipo a Jhon Arias con quien compartirá vestuario en Inglaterra

Juan Carlos Caguaripano / Cortesía
Torturas en Venezuela

Maniatado, en el piso y vendado: reviven video de la condición de detención del capitán Caguaripano, quien llamó públicamente a rebelarse contra Maduro

Petro y Trump. (EFE)
Gustavo Petro

Petro está preocupado porque cree que Trump “va a venir a bombardear Colombia” tras anunció de combatir el narcotráfico con fuerza militares

Parapentista. (Canva - Foto de referencia)
Tragedia

Hallan sin vida en Colombia a parapentista que se encontraba desaparecido desde mayo pasado tras ser abrigado por una nube

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano