Primer ministro de Israel "autorizará" a los habitantes de Gaza a emigrar al extranjero

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el martes que su país permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras el ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio.

Los llamamientos anteriores para reasentar a los gazatíes fuera del territorio devastado por la guerra, incluso por parte del presidente estadounidense Donald Trump, han generado preocupación entre los palestinos y la condena de la comunidad internacional.

Durante una entrevista en hebreo en el canal de televisión internacional I24 News, sobre la posible emigración de habitantes de Gaza al extranjero, Netanyahu estimó que "esto ocurre en todos los conflictos".

"Nosotros lo autorizaremos, durante y después de los combates", afirmó Netanyahu.

"Démosles la oportunidad de abandonar, en primer lugar, las zonas de combate y, en general, el territorio, si así lo desean", declaró, citando el flujo de refugiados durante las guerras en Siria, Ucrania y Afganistán.

En la Franja de Gaza, Israel ha controlado estrictamente las fronteras durante años e impedido la salida de muchos.

"Permitiremos esto, en primer lugar, dentro de Gaza durante los combates, y sin duda también les permitiremos salir de Gaza", declaró Netanyahu.

Para los palestinos, cualquier intento de expulsarlos de su territorio evocaría la "Nakba", o catástrofe, el desplazamiento masivo de palestinos durante la creación de Israel en 1948.

A principios de este año, Trump generó controversia al sugerir abiertamente que Estados Unidos debería tomar el control de Gaza y expulsar a sus 2,4 millones de habitantes a Egipto y Jordania.

Netanyahu también afirmó previamente que su gobierno estaba trabajando para encontrar terceros países que acogieran a la población de Gaza, tras la sugerencia de Trump de expulsarlos y de reconvertir el territorio en un destino turístico.

Los ministros de extrema derecha de la coalición de Netanyahu han pedido la salida "voluntaria" de los palestinos de Gaza.

La semana pasada, el gabinete de seguridad israelí aprobó planes para expandir la guerra a las zonas restantes de Gaza que aún no están bajo control militar.

La gran mayoría de la población de Gaza ha sido desplazada al menos una vez durante la guerra, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023.