Ministro de Defensa de Colombia calificó de “intento de homicidio” ataque con flechas a policías en Bogotá

Este sábado, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció sobre los enfrentamientos durante unas manifestaciones en Bogotá en las que unos agentes de la Policía terminaron heridos tras ser atacados con flechas.

El ministro calificó el ataque contra los agentes de “un intento de homicidio” y aseguró que el Estado no tolera la agresión contra miembros de la Fuerza Pública.

Desde su cuenta en la red social de X, el funcionario colombiano afirmó: “Esto no es manifestación. Es intento de homicidio”.

Y explicó que: “El Estado colombiano, no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública”.

Sánchez enfatizó que cualquiera que ataque a un policía o soldado “está atacando a una institución, está atacando al Estado”.

“Los responsables materiales e intelectuales de estos delitos serán capturados”, puntualizó el ministro de Defensa.

VEA TAMBIÉN Piden en Roma por una canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles sin presos políticos en Venezuela o

El viernes se registraron en Bogotá unas fuertes manifestaciones indígenas que iniciaron desde la Universidad Nacional con rumbo hacia la embajada de Estados Unidos.

En las protestas, cuatro miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) fueron heridos tras ser atacados por algunos indígenas y manifestantes de la Universidad Nacional con flechas.

La fuerza pública intervino para recuperar el orden la zona una vez la manifestación indígena llegó a inmediaciones de la embajada de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de la nación, Gustavo Petro, se pronunció desde su cuenta de X, en donde aseveró: “mal que después de llegar a un acuerdo con el "Congreso de los Pueblos" para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas”.

El mandatario de los colombianos puntualizó que la embajada “se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales”.

Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseveró que en la ciudad no habrá espacio para la violencia y dio orden a la fuerza pública de reestablecer el orden en la zona.

"Le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. 4 policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos. A esta hora, se mantiene la intervención policial sobre la Avenida El Dorado. Quiero ser claro: en Bogotá no hay espacio para la violencia. Así mismo, denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoria del Pueblo y ONU", escribió.

Mientras que el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, rechazó de manera contundente los ataques a los agentes de la Policía.

“Lamentablemente, hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática”, indicó.