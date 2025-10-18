Piden en Roma por una canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles sin presos políticos en Venezuela

En la víspera de la canonización de los dos santos venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles varias personas se congregaron en Roma para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela.

La campaña de María Corina Machado, Comando con Venezuela, publicó en su cuenta de X un video de varios venezolanos concentrados en la Piazza Risorgimento, en Roma.

Con fotos de los presos políticos, un grupo de venezolanos se concentró en la plaza para orar y pedir por la libertad de los presos políticos con el lema “Canonización Sin Presos Políticos”.

Comando con Venezuela aseguró en su cuenta de X: “Desde Roma, familiares y activistas de DDHH protestan con las fotos impresas de los más de 800 presos políticos venezolanos”.

La campaña de la líder venezolana ganadora del Premio Nobel de Paz explicó que los venezolanos congregados exigen una “Canonización Sin Presos Políticos a un día de la ceremonia oficial de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano”.

“¡La libertad está más cerca y por ellos alzamos la voz!”, añade el mensaje.

Además, la cuenta señaló que: “Toda Venezuela hoy unida en Roma en defensa de los miles de presos y perseguidos políticos del régimen de Maduro”.

Comando con Venezuela asegura que durante la víspera de la canonización de los dos santos venezolanos en El Vaticano que se dará este domingo, se reza por la pronta liberación de los más de 800 presos políticos.

Desde el viernes El Vaticano ha exhibido los retratos de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, los primeros dos santos venezolanos que serán canonizados por la Iglesia Católica.

En la Basílica de San Pedro, el histórico templo católico de enorme tamaño y gran importancia religiosa y artística, ubicado en la Ciudad del Vaticano, se pudo apreciar en horas de la mañana una serie de lienzos relacionados con las imágenes de los nuevos santos que el papa León XIV canonizará el domingo.

Sin embargo, la canonización de los dos santos también tiene un sabor amargo ante la represión y las detenciones arbitrarias en el país sudamericano.

Según el Foro Penal en Venezuela hay 845 presos políticos, entre ellos hay 173 militares, 841 adultos y 4 adolescentes.

De esa alarmante cifra, hay 103 mujeres y 742 hombres; además, de que la ONG afirma que actualmente se desconoce el paradero de 37 de ellos.

Según el organismo, desde 2014 se han registrado en el país un total de 18.510 presos políticos en Venezuela