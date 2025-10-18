NTN24
Sábado, 18 de octubre de 2025
Sábado, 18 de octubre de 2025
Liberación de presos políticos en Nicaragua

Piden en Roma por una canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles sin presos políticos en Venezuela

octubre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Protestas en Roma para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela
Desde el viernes El Vaticano ha exhibido los retratos de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

En la víspera de la canonización de los dos santos venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles varias personas se congregaron en Roma para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela.

La campaña de María Corina Machado, Comando con Venezuela, publicó en su cuenta de X un video de varios venezolanos concentrados en la Piazza Risorgimento, en Roma.

Con fotos de los presos políticos, un grupo de venezolanos se concentró en la plaza para orar y pedir por la libertad de los presos políticos con el lema “Canonización Sin Presos Políticos”.

Comando con Venezuela aseguró en su cuenta de X: “Desde Roma, familiares y activistas de DDHH protestan con las fotos impresas de los más de 800 presos políticos venezolanos”.

La campaña de la líder venezolana ganadora del Premio Nobel de Paz explicó que los venezolanos congregados exigen una “Canonización Sin Presos Políticos a un día de la ceremonia oficial de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano”.

o

“¡La libertad está más cerca y por ellos alzamos la voz!”, añade el mensaje.

Además, la cuenta señaló que: “Toda Venezuela hoy unida en Roma en defensa de los miles de presos y perseguidos políticos del régimen de Maduro”.

Comando con Venezuela asegura que durante la víspera de la canonización de los dos santos venezolanos en El Vaticano que se dará este domingo, se reza por la pronta liberación de los más de 800 presos políticos.

Desde el viernes El Vaticano ha exhibido los retratos de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, los primeros dos santos venezolanos que serán canonizados por la Iglesia Católica.

En la Basílica de San Pedro, el histórico templo católico de enorme tamaño y gran importancia religiosa y artística, ubicado en la Ciudad del Vaticano, se pudo apreciar en horas de la mañana una serie de lienzos relacionados con las imágenes de los nuevos santos que el papa León XIV canonizará el domingo.

Sin embargo, la canonización de los dos santos también tiene un sabor amargo ante la represión y las detenciones arbitrarias en el país sudamericano.

Según el Foro Penal en Venezuela hay 845 presos políticos, entre ellos hay 173 militares, 841 adultos y 4 adolescentes.

De esa alarmante cifra, hay 103 mujeres y 742 hombres; además, de que la ONG afirma que actualmente se desconoce el paradero de 37 de ellos.

Según el organismo, desde 2014 se han registrado en el país un total de 18.510 presos políticos en Venezuela

Temas relacionados:

Liberación de presos políticos en Nicaragua

Presos políticos en Venezuela

canonización

José Gregorio Hernández

Carmen Rendiles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su lucha por los derechos de los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
Daniel Noboa - AFP
Ecuador

Presidente de Ecuador Daniel Noboa sale ileso de un ataque a balazos a caravana presidencial

Rick Scott, senador estadounidense (AFP)
Rick Scott

"Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas": Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

Nicolás Maduro - AFP
Congresistas

"Los días de Maduro están contados": congresista estadounidense lanza contundente advertencia en medio del despliegue naval en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Daniel Noboa - AFP
Ecuador

Presidente de Ecuador Daniel Noboa sale ileso de un ataque a balazos a caravana presidencial

Suecia hace cuentas para clasificar a la Copa del Mundo de 2026 - Foto: EFE
Suecia

Suecia hace cuentas para clasificar a la Copa del Mundo de 2026 tras la pésima eliminatoria que hizo; es último de su grupo

Jorge Quiroga/ Luis Arce/ Rodrigo Paz - Fotos EFE
Elecciones en Bolivia

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Donald Trump - Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Petro, en inesperado cambio de opinión, dijo estar de acuerdo con Trump en el plan que busca poner fin a la guerra en Gaza

Rick Scott, senador estadounidense (AFP)
Rick Scott

"Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas": Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

Nicolás Maduro - AFP
Congresistas

"Los días de Maduro están contados": congresista estadounidense lanza contundente advertencia en medio del despliegue naval en el Caribe

Cadena perpetua

Cadena perpetua para excarabinero que golpeó hasta la muerte a su pareja venezolana en Chile

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda