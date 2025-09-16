NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Armamento

Ministro del Interior de Colombia confirmó que el país no comprará armas a Estados Unidos

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Fuerzas Armadas de Colombia - EFE
La declaración tiene lugar en momentos en los que al país latinoamericano perdió la certificación en la lucha contra las drogas.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, confirmó que el país no comprará armas a Estados Unidos, luego de la directriz del presidente Gustavo Petro en medio de la descertificación en la lucha contra el narcotráfico.

“Esa expresión se refiere y solo se refiere que, en el futuro Colombia, las Fuerzas Armadas, no le comprarán absolutamente ningún armamento a los Estados Unidos”, dijo Benedetti en un video en relación a una declaración de Petro del lunes 15 de septiembre en la que dijo que “se acaba la dependencia del Ejército y de sus FFMM del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos”.

La declaración del mandatario colombiano tuvo lugar el día en el que Estados Unidos retiró la certificación a su país en la lucha contra el narcotráfico. En ese mismo contexto, Petro aseguró que “al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios”.

Durante la noche del lunes, el gobierno republicano del presidente Donald Trump confirmó su decisión de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas, un duro golpe hacia el presidente Petro cuya política contra la lucha antidroga fue catalogada como insuficiente, llevando al país a niveles récord alcanzados de los cultivos de coca y la producción de cocaína.

Aunque la decisión no elimina la cooperación por parte de Estados Unidos, esta fue duramente criticada por el jefe de Estado colombiano durante una reunión con su gabinete en la Casa de Nariño.

Allí, Petro aseguró que el país no iba a estar “bajo chantaje” y añadió que no le “preocupa la ayuda de Estados Unidos”.

Asimismo, instó a Estados Unidos a mostrar resultados en la lucha contra el consumo de fentanilo y cocaína, asegurado que “hay es que descertificar al gobierno” del presidente Trump en dicha materia.

“Hay es que descertificar al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué ha hecho para frenar el consumo de fentanilo y cocaína? Que me muestren los recursos a ver si son más o menos que los nuestros”, dijo.

