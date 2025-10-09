Misión médica que había sido secuestrada por guerrilleros en Colombia fue liberada tras un día en cautiverio

Autoridades de Colombia informaron que guerrilleros disidentes de las FARC liberaron a todos los miembros de una misión médica que habían sido secuestrados durante un día en una zona conflictiva al suroeste del país.

Y es que rebeldes al mando de alias Iván Mordisco retuvieron a una doctora, una enfermera jefa, cuatro auxiliares de enfermería y dos conductores que viajaban en dos vehículos en el departamento del Huila.

Este jueves, el secretario de Gobierno del departamento, Juan Carlos Casallas, confirmó a la AFP que "hace algunos minutos" se llevó a cabo la liberación por la presión de líderes, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y la fuerza pública.

"El grupo armado ilegal tomó la decisión de entregarle las personas secuestradas a miembros de la comunidad en la vereda (poblado) Jardines (...) y la información que tenemos es que se encuentran en buenas condiciones de salud", aseguró Casallas.

De acuerdo con los informes entregados por el funcionario, el secuestro de los miembros de la misión médica ocurrió "en horas de la mañana" del miércoles, por lo que "inmediatamente se activaron las acciones humanitarias, el despliegue de la fuerza pública" y se iniciaron "sobrevuelos" en dicha zona.

Inicialmente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia había informado sobre el secuestro de nueve personas, pero corrigió la cifra y reiteró a los grupos armados "su obligación de respetar a la Misión Médica (...) de forma irrestricta, en todo tiempo y lugar".

La zona donde ocurrió el secuestro enfrenta una crisis derivada de la actividad ilegal de los guerrilleros, que extorsionan a campesinos, entre ellos productores de café.

El día del secuestro, el Ministerio de Defensa responsabilizó a Mordisco del "crimen de lesa humanidad".

Actualmente, Colombia enfrenta la peor ola de violencia desde el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se convirtió en partido político tras el acuerdo de paz de 2016.