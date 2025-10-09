Petro calificó a Trump de "soberbio" y aseguró que el acuerdo entre Israel y Hamás se dio por la presión internacional, incluida la de Colombia

El presidente Donald Trump confirmó el miércoles que Israel y Hamás firmaron la primera parte del plan de paz que Estados Unidos propuso en los últimos días.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", dijo.

El proyecto de 20 puntos fue impulsado principalmente por la administración de Estados Unidos con Catar y Egipto como mediadores.

El presidente Trump, principal aliado de Israel en la guerra en Gaza, fue tajante en varias ocasiones sobre Hamás, grupo terrorista al que le pidió liberar rehenes y deponer las armas o se enfrentarían a serias consecuencias.

Tanto en Gaza como en Israel el acuerdo fue celebrado, pues se pone fin a un conflicto de dos años en el que murieron miles de personas.

Tras esto, líderes de varias naciones del mundo se han pronunciado.

Una de las primeras voces en mencionar el acuerdo fue el presidente colombiano, Gustavo Petro, acérrimo crítico de Donald Trump y defensor de la causa palestina.

Petro aseguró que no fue Estados Unidos sino la "presión internacional" la que logró la firma de la primera parte del acuerdo entre ambas partes, quitando responsabilidad a Donald Trump.

"Sabíamos muchos pueblos del mundo, entre esos Colombia, que fue de los primeros, que solo la presión de la humanidad podía detener ese genocidio", indicó.

Y añadió que "solo las grandes movilizaciones que acabamos de ver en Europa, las presiones diplomáticas de América Latina que nunca votó en contra de un cese al fuego (...) harían que la mitad de los países de la OTAN y Estados Unidos iban a quedar aislados apoyando a Israel".

Asimismo, apuntó contra Trump, a quien señaló de "soberbio": "Trump ha aprendido, a pesar de su soberbia y de los golpes que ha dado, ha aprendido que la presión mundial es la que lo lleva a decirle no a Israel y a imponer junto a otros mediadores la necesidad de una tregua", dijo.

"La tregua ojalá siga por el intercambio de rehenes miles del lado de Israel, palestinos, decenas del lado de Palestina del lado de Hamas”, afirmó el mandatario.