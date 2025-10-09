NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El expresidente colombiano elogió los esfuerzos de paz de Trump en Medio Oriente y criticó la postura de Petro sobre el conflicto en Gaza.

En el marco del foro "Crimen Organizado y Democracia en América Latina", organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia en Washington, el expresidente colombiano Andrés Pastrana ofreció declaraciones exclusivas a NTN24 sobre el reciente acuerdo entre Israel y Hamás, mediado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Pastrana elogió los esfuerzos de Trump, destacando una "clara diferencia" entre su enfoque y el del actual presidente colombiano, Gustavo Petro.

“¿Petro qué propone? La guerra, reclutar jóvenes, llevarlos a combatir a Gaza, llevarlos a una guerra y el presidente Trump hace exactamente lo contrario. Es proponer un proceso de paz que comienza, creo que hasta el próximo lunes va a tardar, con la liberación de todos los rehenes vivos y muertos”, afirmó.

El expresidente colombiano calificó el acuerdo como "ejemplarizante", resaltando el compromiso de Trump con la paz mundial. "Creo que hay un compromiso del presidente Trump con la paz y es muy importante para el mundo", señaló Pastrana.

o

Además, Pastrana destacó los esfuerzos de Trump por promover la paz en Ucrania y Medio Oriente, a pesar de llevar solo ocho meses en el gobierno.

"Trump está promoviendo la paz en Ucrania y la paz precisamente en el Medio Oriente, y yo creo que esto hay que reconocerlo. El mundo tenemos que reconocer que a veces pensamos que Trump lleva años en el gobierno, pero es que lleva tan solo ocho meses en el gobierno y creo que ya ha dado pasos importantes en la búsqueda de la paz a nivel mundial", añadió.

En contraste, Pastrana criticó duramente la postura del presidente Gustavo Petro, describiéndolo como "un guerrillero que simplemente está acostumbrado a las armas". "Nosotros estamos acostumbrados a la paz. Petro está acostumbrado a las armas y eso es lo que representa el presidente Petro", afirmó el expresidente.

Estas declaraciones se dieron en el contexto del foro sobre crimen organizado, que analiza la influencia de redes criminales en las instituciones democráticas de la región latinoamericana.

El evento, que se lleva a cabo en la sede de la Universidad Internacional de Miami, cuenta con la participación de diversos expertos y líderes políticos.

Temas relacionados:

Andrés Pastrana

Gustavo Petro

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Ronald Ojeda - Archivo
Régimen venezolano

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Cine venezolano | Foto Canva
Ponte al Día

Miami celebra el talento venezolano: siete películas se proyectan en la novena edición de Cinema Venezuela

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

"Un gran día para Israel, traeremos a casa a todos nuestros preciados rehenes": Benjamin Netanyahu celebra firma de la primera parte del acuerdo con Hamás

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro
Despliegue militar

Este es el mensaje que, según Maduro, le han hecho llegar militares del continente

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello dice la supuesta ubicación de la líder opositora María Corina Machado, a quien señala de planear una fuga

Ministro de la Defensa del régimen - AFP
Estado de emergencia

Régimen de Maduro evalúa escalar del "estado de excepción" al estado de "conmoción exterior"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Así le fue al Cali y Santa Fe en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025 - Foto: EFE
Copa Libertadores

Balance positivo para los equipos colombianos en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt - AFP
Casa Blanca

Casa Blanca responde a segunda fase sobre la lucha contra los cárteles anunciada por Trump

Delcy Rodríguez - AFP
FAO

Régimen de Maduro denuncia en la FAO la intercepción "ilegal" de un barco pesquero por parte de EE.UU.

CEV - Foto CEV.com
Presos políticos en Venezuela

Iglesia venezolana pide "medidas de gracia" para los presos políticos ante la canonización de JGH y la madre Rendiles

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Israel

Ejército de Israel tomó control de los teléfonos de los residentes de Gaza y de los miembros de Hamás y transmitió en vivo el discurso de Netanyahu ante la ONU

Aviones F-35-B de Estados Unidos aterrizaron este sábado 13 de septiembre en el Aeropuerto José Aponte de la Torre, antigua Estación Naval Roosevelt Roads, de Puerto Rico - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

“Estas aeronaves pueden dominar completamente el espacio aéreo venezolano”: exoficial del ejército de Estados Unidos sobre los aviones que aterrizaron en Puerto Rico

Donald Trump | Foto EFE
Estados Unidos

Trump vuelve a desafiar al sistema judicial y menciona una medida extrema: la Ley de Insurrección si bloquean los despliegues militares en EE.UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda