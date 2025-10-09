"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

En el marco del foro "Crimen Organizado y Democracia en América Latina", organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia en Washington, el expresidente colombiano Andrés Pastrana ofreció declaraciones exclusivas a NTN24 sobre el reciente acuerdo entre Israel y Hamás, mediado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Pastrana elogió los esfuerzos de Trump, destacando una "clara diferencia" entre su enfoque y el del actual presidente colombiano, Gustavo Petro.

“¿Petro qué propone? La guerra, reclutar jóvenes, llevarlos a combatir a Gaza, llevarlos a una guerra y el presidente Trump hace exactamente lo contrario. Es proponer un proceso de paz que comienza, creo que hasta el próximo lunes va a tardar, con la liberación de todos los rehenes vivos y muertos”, afirmó.

El expresidente colombiano calificó el acuerdo como "ejemplarizante", resaltando el compromiso de Trump con la paz mundial. "Creo que hay un compromiso del presidente Trump con la paz y es muy importante para el mundo", señaló Pastrana.

VEA TAMBIÉN Petro calificó a Trump de "soberbio" y aseguró que el acuerdo entre Israel y Hamás se dio por la presión internacional, incluida la de Colombia o

Además, Pastrana destacó los esfuerzos de Trump por promover la paz en Ucrania y Medio Oriente, a pesar de llevar solo ocho meses en el gobierno.

"Trump está promoviendo la paz en Ucrania y la paz precisamente en el Medio Oriente, y yo creo que esto hay que reconocerlo. El mundo tenemos que reconocer que a veces pensamos que Trump lleva años en el gobierno, pero es que lleva tan solo ocho meses en el gobierno y creo que ya ha dado pasos importantes en la búsqueda de la paz a nivel mundial", añadió.

En contraste, Pastrana criticó duramente la postura del presidente Gustavo Petro, describiéndolo como "un guerrillero que simplemente está acostumbrado a las armas". "Nosotros estamos acostumbrados a la paz. Petro está acostumbrado a las armas y eso es lo que representa el presidente Petro", afirmó el expresidente.

Estas declaraciones se dieron en el contexto del foro sobre crimen organizado, que analiza la influencia de redes criminales en las instituciones democráticas de la región latinoamericana.

El evento, que se lleva a cabo en la sede de la Universidad Internacional de Miami, cuenta con la participación de diversos expertos y líderes políticos.