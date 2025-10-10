Molestia en la Casa Blanca luego de que Donald Trump no recibiera el Premio Nobel de Paz: “El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”

Tras anunciarse que a la líder opositora venezolana María Corina Machado se le otorgó este viernes el Premio Nobel de Paz las reacciones no han dejado de llegar.

Sin embargo, no todas las reacciones han sido buenas ante la noticia, ya que se conoció que hay un malestar en la Casa Blanca debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se quedó con el Premio Nobel de Paz.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó ante el reconocimiento de María Corina que el Comité noruego demostró que “la política es más importante que la paz”.

Desde su cuenta en la red social de X Cheung aseguró que: “El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”.

“Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad. El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”, puntualizó.

Hace unas semanas, Trump habló del premio y afirmó que de no recibirlo sería un “insulto” para Estados Unidos.

El líder republicano explicó sería un insulto para el país no ser galardonador con el premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras.

El mandatario, que durante mucho tiempo ha buscado ganar el premio que será anunciado el 10 de octubre, hizo campaña para su caso un día después de anunciar un plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza.

"¿Recibirás el Premio Nobel?", se preguntó Trump, y luego se contestó a sí mismo: "Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada".

No recibir el galardón "sería un gran insulto para nuestro país", añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses. "No lo quiero para mí, lo quiero para el país", agregó.

No obstante, este viernes el Comité noruego anunció que la líder opositora venezolana María Corina Machado era el Nobel de Paz 2025.

Según dijo el organismo, este reconocimiento se le otorgó a la dirigente opositora por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

En una emotiva llamada con el secretario del Comité Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, Machado aseguró estar muy agradecida.

María Corina comenta ante esto que esta agradecida en el nombre de todos los venezolanos: “no estamos ahí todavía, pero estamos trabajando por lograrlo. Pero estoy segura de que lo demostraremos y este es ciertamente el más gran reconocimiento para nuestra gente. Muchas gracias”.