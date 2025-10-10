NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Viernes, 10 de octubre de 2025
Premio Nobel de la Paz

Molestia en la Casa Blanca luego de que Donald Trump no recibiera el Premio Nobel de Paz: “El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”

octubre 10, 2025
Por: Diana Pérez
Donald Trump junto al director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung | Foto: AFP
Donald Trump junto al director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung | Foto: AFP
Hace unas semanas, Trump habló del premio y afirmó que de no recibirlo sería un “insulto” para Estados Unidos.

Tras anunciarse que a la líder opositora venezolana María Corina Machado se le otorgó este viernes el Premio Nobel de Paz las reacciones no han dejado de llegar.

Sin embargo, no todas las reacciones han sido buenas ante la noticia, ya que se conoció que hay un malestar en la Casa Blanca debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se quedó con el Premio Nobel de Paz.

o

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó ante el reconocimiento de María Corina que el Comité noruego demostró que “la política es más importante que la paz”.

Desde su cuenta en la red social de X Cheung aseguró que: “El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”.

“Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad. El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”, puntualizó.

Hace unas semanas, Trump habló del premio y afirmó que de no recibirlo sería un “insulto” para Estados Unidos.

El líder republicano explicó sería un insulto para el país no ser galardonador con el premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras.

El mandatario, que durante mucho tiempo ha buscado ganar el premio que será anunciado el 10 de octubre, hizo campaña para su caso un día después de anunciar un plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza.

"¿Recibirás el Premio Nobel?", se preguntó Trump, y luego se contestó a sí mismo: "Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada".

No recibir el galardón "sería un gran insulto para nuestro país", añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses. "No lo quiero para mí, lo quiero para el país", agregó.

No obstante, este viernes el Comité noruego anunció que la líder opositora venezolana María Corina Machado era el Nobel de Paz 2025.

o

Según dijo el organismo, este reconocimiento se le otorgó a la dirigente opositora por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

En una emotiva llamada con el secretario del Comité Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, Machado aseguró estar muy agradecida.

María Corina comenta ante esto que esta agradecida en el nombre de todos los venezolanos: “no estamos ahí todavía, pero estamos trabajando por lograrlo. Pero estoy segura de que lo demostraremos y este es ciertamente el más gran reconocimiento para nuestra gente. Muchas gracias”.

Temas relacionados:

Premio Nobel de la Paz

Donald Trump

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Escenario en Chorrillos, Lima, donde se presentó una balacera durante un concierto - Foto: EFE
Perú

Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Más de Actualidad

Ver más
Aumenta tensión entre EE. UU. y Colombia - Fotos: EFE
Ángulo NTN24

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Nicolás Maduro- Donald Trump - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

Protestas en Ecuador (AFP)
Ecuador

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Aumenta tensión entre EE. UU. y Colombia - Fotos: EFE
Ángulo NTN24

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Nicolás Maduro- Donald Trump - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

Jorge Bava continuará como entrenador de Santa Fe - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Se va o se queda? Eduardo Méndez se refirió al futuro de Jorge Bava con Santa Fe

Protestas en Ecuador (AFP)
Ecuador

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Científicos | Foto Canva
Cáncer

Científicos hallan en un hongo una molécula con potencial contra el cáncer: ¿Cómo funciona y dónde crece?

Gustavo Petro | Foto EFE
Colombia

Estados Unidos baja la calificación de Colombia en la lucha contra la trata de personas por primera vez en nueve años

Vehículos marca Tesla - Foto de referencia: AFP
Tesla

Millonaria demanda contra Tesla de Elon Musk tras la muerte de una adolescente en un accidente vehicular en California

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda