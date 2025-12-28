NTN24
Domingo, 28 de diciembre de 2025
Donald Trump

Trump confirma llamada telefónica con Putin antes de reunión con Zelenski: "Muy productiva"

diciembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Trump recibe a Zelenski tras reanudar el diálogo con Putin | Foto EFE
Trump se reunirá con Zelensky a la 1:00 p. m. (18:00 GMT) en el comedor de su residencia en Mar-a-Lago, donde suele recibir tanto a invitados extranjeros como a simpatizantes nacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que sostuvo una "productiva" llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, antes de una reunión en Florida con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Acabo de tener una muy buena y productiva llamada telefónica con el presidente de Rusia, Putin", dijo Trump en su plataforma Truth Social antes de la reunión programada con Zelenski a las 13H00 (18H00 GMT).

Trump ha hecho del fin de la guerra en Ucrania un tema central de su segundo mandato como autoproclamado "presidente de la paz", y ha culpado repetidamente tanto a Kiev como a Moscú por no haber logrado un alto el fuego.

Zelenski, quien ha enfrentado ataques verbales de Trump, ha buscado mostrar su disposición a trabajar dentro de los límites de los planes del líder estadounidense, pero Putin no ha dado señales de aceptarlos.

La reunión del domingo será el primer encuentro en persona de Trump con Zelenski desde octubre, cuando el presidente estadounidense se negó a acceder a su solicitud de misiles Tomahawk de largo alcance.

Y el líder ucraniano podría enfrentar otra dura competencia esta vez, ya que Trump insiste en que "no tengo nada hasta que yo lo apruebe".

Se espera que las conversaciones duren una hora, tras la cual ambos presidentes tienen previsto mantener una llamada conjunta con los líderes de aliados europeos clave.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, quien participará en la llamada, escribió en X que los ataques rusos contra Kiev fueron "contrarios a las expectativas del presidente Trump y a pesar de la disposición de Zelenski a hacer concesiones".

El plan de paz revisado, surgido tras semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, detendría la guerra en sus frentes actuales y podría exigir a Ucrania la retirada de sus tropas del este, lo que permitiría la creación de zonas desmilitarizadas.

