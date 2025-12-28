NTN24
Domingo, 28 de diciembre de 2025
Estados Unidos

Zelenski se reúne con Trump en Florida para abordar el plan de paz en Ucrania

diciembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
La reunión, organizada por Trump en su opulenta residencia de Mar-a-Lago, es el primer encuentro en persona entre ambos dirigentes desde octubre.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reúne este domingo en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en busca de su aprobación para una nueva propuesta destinada a poner fin al conflicto con Rusia, que se prolonga por casi cuatro años.

El plan de 20 puntos, fruto de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, carece del visto bueno de Moscú, y el encuentro cara a cara en Florida se producirá tras un masivo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev.

La reunión, organizada por Trump en su opulenta residencia de Mar-a-Lago, será el primer encuentro en persona entre ambos dirigentes desde octubre, cuando el presidente estadounidense se negó a conceder la petición de Zelenski de misiles Tomahawk de largo alcance.

Durante una escala en la ciudad canadiense de Halifax el sábado, Zelenski dijo esperar que las conversaciones sean "muy constructivas" y afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, había mostrado sus cartas con el último ataque contra la capital ucraniana.

"Esto realmente demostró que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz", señaló.

Desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, gran parte del este y el sur del país quedó devastada por los combates y decenas de miles de personas han muerto.
En Halifax, Zelenski mantuvo una teleconferencia con mandatarios europeos, quienes confirmaron su "pleno apoyo" a los esfuerzos de paz, según el canciller alemán Friedrich Merz.

Los dirigentes de la UE Ursula von der Leyen y Antonio Costa, que participaron en la teleconferencia, aseguraron que el respaldo de la Unión Europea a Ucrania no flaqueará nunca.

Rusia ha acusado a Ucrania y a sus aliados europeos de intentar "torpedear" un plan previo, mediado por Estados Unidos, para detener los combates.

Añadiendo más presión en el terreno, Moscú anunció el sábado la captura de dos pueblos más en el este de Ucrania, Mirnograd y Guliaipole.

Citado por la agencia Tass, Putin sostuvo que "los líderes del régimen de Kiev no tienen prisa para resolver este conflicto pacíficamente".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó a la agencia Tass la madrugada del domingo que "la Unión Europea se ha convertido en el principal obstáculo para la paz".

"No ocultan sus planes de prepararse para la guerra con Rusia", dijo Lavrov.

Hasta ahora, Trump no se ha comprometido con la nueva propuesta de paz.

Las conversaciones abordarán un plan que detendría la guerra a lo largo de las líneas del frente actuales y podría exigir que Ucrania retire tropas del este, permitiendo la creación de zonas desmilitarizadas de amortiguamiento.

El texto contiene el reconocimiento más explícito hasta ahora por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales. Pero no contempla que Ucrania se retire del 20% de la región oriental de Donetsk que aún controla, que es la principal exigencia territorial de Rusia.

Trump ha convertido el fin de las guerras en Ucrania y Gaza en el eje de su segundo mandato, en el que se autoproclama "presidente de la paz".

