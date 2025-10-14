“Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas”: Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

El senador republicano estadounidense Rick Scott ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar de la gestión de la administración Trump sobre el narcotráfico y el terrorismo en el sur del continente.

Sobre los operativos de las Fuerzas Armadas y el reciente derribo de una nueva narcolancha en el Caribe, Scott celebró la mano firme del mandatario frente a las organizaciones narcotraficantes.

“Está claro que el presidente Trump no quiere que haya más drogas ingresando a nuestro país, están matando a estadounidenses inocentes", dijo.

Y agregó: “el hecho de que Trump haya dicho que Maduro no es presidente sino el jefe narcotraficante del Tren de Aragua y el Cartel de los soles, demuestra que está haciendo su trabajo”.

Scott también se refirió a la votación del Senado de Estados Unidos para bloquear un intento de poner fin a los ataques militares de EE.UU. en el Caribe, misma que terminó 48-51 en contra de acabar con los operativos en aguas cercanas a Venezuela.

"Lo demócratas no quieren defender este país y los republicanos sí", dijo.

Asimismo, Scott habló sobre la polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la criticada política de paz del presidente Gustavo Petro.

Sobre esto, Scott aseguró que “nadie debería estar hablando con organizaciones terroristas, tienen que desarmarse y no pueden ser parte de ningún gobierno”.

"Lo que esperamos para Colombia es el día en el que Petro salga del poder, es terrible para la gente de Colombia, el crimen ha aumentado”, agregó.

Por otra parte, habló sobre la posición del Gobierno de Estados Unidos frente a esto: “No podemos cooperar con terroristas y tampoco con gente que trabajó con terroristas”.

Finalmente, Scott se refirió a la entrega del Nobel de Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“He hablado mucho con ella, es destacable y espero que se mantenga a salvo, estoy orgulloso de que haya recibido el premio”, dijo.

Y mencionó que "es algo grande, soy optimista en que obtendremos cambios de régimen en Venezuela, Cuba, Nicaragua y en Colombia”.

No obstante, lamentó que la oleada de violencia del régimen hacia la oposición podría poner en riesgo a Machado: "Infortunadamente creo que ella tiene que tener cuidado, Maduro claramente quiere acabar con su vida y esa sería una gran pérdida".