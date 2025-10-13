NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
María Corina Machado

María Corina Machado pide a las autoridades colombianas investigar atentado contra activistas venezolanos en Bogotá

octubre 13, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
La comunidad internacional condenó el atentado y alertó sobre el peligro que enfrentan los opositores al régimen de Maduro aún fuera de su país.

La líder política María Corina Machado pidió a las autoridades colombianas una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos del ataque contra Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez, dos activistas de derechos humanos venezolanos que están refugiados en Colombia tras ser víctimas de la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

Miembros de la comunidad internacional, así como varios dirigentes políticos venezolanos, han condenado el atentado y alertan sobre el peligro que enfrentan los opositores al régimen de Maduro aún fuera de su país.

"Denuncio y condeno el atentado perpetrado este lunes 13 de octubre en Bogotá, Colombia, contra los activistas venezolanos de derechos humanos Yendri Velásquez y Luis Peche, perseguidos en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro", escribió Machado en su cuenta de X.

La opositora venezolana aseguró que Velásquez se encuentra en Colombia bajo condición de refugiado luego de escaparse "de las manos del régimen", tras ser secuestrado en agosto de 2024 por su labor como defensor de derechos humanos.

El además analista político Peche, por su parte, también se encontraba en Bogotá por persecución política del régimen de Maduro, de acuerdo con lo que notificó Machado en la misma publicación.

"Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región. Le pedimos a las autoridades colombianas y al gobierno del presidente Gustavo Petro una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia", solicitó Machado.

La reciente ganadora del premio Nobel de la Paz pidió también a la administración de Petro que se garantice la protección para las víctimas del atentado y para los venezolanos exilados en Colombia.

El mandatario colombiano, en tanto, se refirió en esa misma plataforma a lo sucedido y anticipó que se ampliará la protección de activistas de derechos humanos que residan en Colombia.

Petro, cabe resaltar, no se refirió a las víctimas como perseguidos del régimen de Maduro, al que ha legitimado, sino que buscó responsabilizar a las que llamó "mafias coordinadas".

"Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Nadie puede decir que el Gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará", escribió Petro.

El jefe de Estado, que se ha negado a reconocer la existencia del Cartel de los Soles como organización terrorista designada por Estados Unidos, afirmó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia.

"Sabemos qué buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia", advirtióPetro.

Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

