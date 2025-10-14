"Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Cartel de los Soles": Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro

Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro y presidente de la ONG 'Un Mundo Sin Mordaza', aseguró en el programa La Tarde de NTN24 que "Petro es aliado de la peor dictadura criminal venezolana", refiriéndose a los recientes comportamientos del presidente colombiano.

Diamanti analizó la posibilidad de que el Gobierno colombiano de Gustavo Petro establezca acercamientos con cabecillas del Tren de Aragua en el marco de la política de Petro llamada 'Paz Total', luego de que esa organización terrorista intentara establecer acercamientos.

"Si ya era explicable cómo el presidente Petro defiende a Nicolás Maduro que es un criminal, líder del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua que comete los peores crímenes de lesa humanidad (…) ahora no solo sigue siendo defendido al régimen sino incluso a su brazo criminal más importante, el Tren de Aragua", consideró.

Para el exprisionero político del régimen de Maduro, es la sociedad colombiana la que tiene que alzar su voz para "no permitir que su presidente se siga aliando con una dictadura criminal como la venezolana y con un grupo criminal como el Tren de Aragua", pues todo se está convirtiendo en un mensaje de "impunidad".

"Los venezolanos tenemos 26 años luchando contra una dictadura que siempre intentó hacer una apología del delito, siempre intentó justificar la delincuencia y los crímenes, incluso condecoraban a quienes reprimían. Nosotros ahorita estamos viendo un reflejo en eso, en Petro y en su presidencia de cómo está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Tren de Aragua, al Cartel de los Soles y a la peor dictadura", expresó.

El régimen venezolano no afectó solo a los ciudadanos de ese país, según Diamanti, quien aseveró que perjudicó a "todo el continente" y que las alianzas solo deberían existir "entre democracias", por lo que es importante que en este momento se "tome conciencia" para evitar un eventual aumento en la "criminalidad política".