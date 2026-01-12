NTN24
Lunes, 12 de enero de 2026
Presos políticos en Venezuela

“Nadie puede imaginarse qué puede significar tener desaparecido su familiar por tantísimo tiempo”: madre del preso político venezolano Carlos Marcano

enero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Gladys Mogollón, madre del periodista Carlos Rafael Marcano, quien fue detenido el 23 de mayo de 2025 por el régimen venezolano, conversó con NTN24.

Sigue creciendo la expectativa por más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, por ello, varios familiares llegaron a la cárcel del Rodeo 1 a las afueras de Caracas y esperan ahí la liberación de sus seres queridos.

Una de las que más espera que se hagan más excarcelaciones es Gladys Mogollón, madre del periodista Carlos Rafael Marcano, quien fue detenido el 23 de mayo de 2025 por el régimen venezolano.

Sobre el caso de su hijo, Gladys Mogollón conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Mogollón señaló en la entrevista que para las excarcelaciones “no hay una metodología. No tiene una manera específica de llevar adelante. ¿Cómo podemos creer que va a haber un debido proceso y una metodología para llevar adelante lo que no sabemos ni siquiera cómo va a ser?”.

o

Y explicó que “la lista es un supuesto que hemos llevado las familias adelante, pero nadie sabe cuántos presos quedan aquí”.

“Lo que si podemos asegurar es que son más de 140 presos y por supuesto detrás de esto somos 140 familias que también estamos presas”, agregó.

Sobre el caso de su hijo expresó: “Carlos Rafel fue llevado de nuestra casa a las 6 de la mañana y después de que se lo llevaron tuvo 13 días de desaparecido”.

“Nadie puede imaginarse qué puede significar para una madre tener desaparecido su familiar por tantísimo tiempo”, puntualizó.

Videos

El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

