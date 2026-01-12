“Nadie puede imaginarse qué puede significar tener desaparecido su familiar por tantísimo tiempo”: madre del preso político venezolano Carlos Marcano

Sigue creciendo la expectativa por más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, por ello, varios familiares llegaron a la cárcel del Rodeo 1 a las afueras de Caracas y esperan ahí la liberación de sus seres queridos.

Una de las que más espera que se hagan más excarcelaciones es Gladys Mogollón, madre del periodista Carlos Rafael Marcano, quien fue detenido el 23 de mayo de 2025 por el régimen venezolano.

Sobre el caso de su hijo, Gladys Mogollón conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Mogollón señaló en la entrevista que para las excarcelaciones “no hay una metodología. No tiene una manera específica de llevar adelante. ¿Cómo podemos creer que va a haber un debido proceso y una metodología para llevar adelante lo que no sabemos ni siquiera cómo va a ser?”.

VEA TAMBIÉN “María Corina Machado va a arrasar en esas elecciones y va a ser la primera mujer presidente de Venezuela”: dirigente político venezolano o

Y explicó que “la lista es un supuesto que hemos llevado las familias adelante, pero nadie sabe cuántos presos quedan aquí”.

“Lo que si podemos asegurar es que son más de 140 presos y por supuesto detrás de esto somos 140 familias que también estamos presas”, agregó.

Sobre el caso de su hijo expresó: “Carlos Rafel fue llevado de nuestra casa a las 6 de la mañana y después de que se lo llevaron tuvo 13 días de desaparecido”.

“Nadie puede imaginarse qué puede significar para una madre tener desaparecido su familiar por tantísimo tiempo”, puntualizó.