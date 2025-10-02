NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Nayib Bukele

Nayib Bukele anunció la prohibición el uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos de El Salvador

octubre 2, 2025
Por: Diana Pérez
Nayib Bukele | Foto: AFP
Nayib Bukele | Foto: AFP
La medida, según explicó la ministra, es para garantizar el “buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que a partir de este jueves queda prohibido el uso del lenguaje inclusivo en el país.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario citó el anunció que emitió la ministra de Educación del país, Karla Edith Trigueros.

Bukele escribió: “Desde hoy queda prohibido el mal llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos de nuestro país”.

Esto reafirma el anunció que hizo Trigueros, quien informó que giró la instrucción para prohibir el lenguaje inclusivo en todos los centros educativos del país.

La medida, según explicó la ministra, es para garantizar el “buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido”, así como también para proteger a “la Primera Infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”.

El documento publicado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador señala que desde el 2 de octubre en todos los centros educativos públicos y dependencias de esa cartera de Estado el lenguaje inclusivo con el fin de consolidar “una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”.

o

“Palabras como "amigo, compañero, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenes, nosotrxs" o cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia”, añade el escrito.

El texto también señala que de esta manera “se garantiza el buen uso de nuestro idioma y se evitan injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado”.

Y específica que la medida se debe aplicar “con carácter obligatorio a nivel nacional, en los materiales, contenidos y libros que derivan de esta cartera de Estado. También se aplica para comunicaciones formales como circulares, documentos administrativos, correspondencia, etc”.

“En este sentido, se solicita a todo el personal que trabaja en el MINEDUCT velar por el estricto cumplimiento de este lineamiento en todo documento y mensaje oficial emitido”, puntualiza.

Sin embargo, de no cumplirse la orden, el documento no agrega una lista de sanciones específicas ni tampoco incluye un protocolo para casos de incumplimiento.

Así como tampoco se refiere a las instituciones privadas, universidades, organizaciones civiles ni otras dependencias del Estado.
xxxx

Temas relacionados:

Nayib Bukele

El Salvador

Lenguaje inclusivo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo el presidente Petro es realmente una barbaridad": experto en economía sobre terminación del TLC de Colombia con Israel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio - Diosdado Cabello (AFP)
Marco Rubio

"El humo y el fuego": el trino con el que Marco Rubio le dejó claro a Diosdado Cabello que las advertencias van en serio

Donald Trump | Foto: EFE
YouTube

YouTube aceptó pagarle 22 millones de dólares a Donald Trump por la suspensión de su cuenta tras el asalto al Capitolio de 2021

María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Detienen a otro colaborador de Vente Venezuela en Trujillo mientras María Corina Machado pedía al papa que interceda por los presos políticos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio - Diosdado Cabello (AFP)
Marco Rubio

"El humo y el fuego": el trino con el que Marco Rubio le dejó claro a Diosdado Cabello que las advertencias van en serio

Donald Trump | Foto: EFE
YouTube

YouTube aceptó pagarle 22 millones de dólares a Donald Trump por la suspensión de su cuenta tras el asalto al Capitolio de 2021

María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Detienen a otro colaborador de Vente Venezuela en Trujillo mientras María Corina Machado pedía al papa que interceda por los presos políticos

Real Madrid | Foto: AFP
Real Madrid

Real Madrid confirma lesión de un jugador titular tras derrota contra el Atlético

Dayro Moreno alcanza récord en Copa Sudamericana - Foto: EFE
Dayro Moreno

¿Se merece otro llamado a la selección Colombia? Dayro Moreno alcanza récord en Copa Sudamericana tras anotar doblete en cuartos de final

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Venezuela

"Venezuela ya está aislada de la comunidad internacional": exembajador de Uruguay ante la OEA

Senado de Colombia - Foto EFE
Senado de Colombia

Senado de Colombia aprueba declarar al Cartel de los Soles una organización criminal que financia el terrorismo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda