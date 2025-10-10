NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Viernes, 10 de octubre de 2025
Israel

Netanyahu asegura que 20 rehenes siguen vivos en Gaza y 28 fallecieron: estos son los nombres de los israelíes que regresarían a casa con vida

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Militantes de Hamás en Gaza (AFP)
Militantes de Hamás en Gaza (AFP)
Hay jubilo en Israel por la llegada de los rehenes pero aún sigue abierta la herida que dejó la guerra en los familiares de quienes no regresarán con vida a casa.

Este viernes, solo unas horas después de la firma de la primer parte del acuerdo con Hamás, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que de los 48 rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza, 20 están vivos y 28 fallecieron.

Pese a esto, el dirigente israelí dijo esperar que su país celebre un "día de alegría nacional" a partir del lunes por la noche, cuando se espera que todos los rehenes sean devueltos desde Gaza, fecha que además coincidirá con la festividad judía del Simjat Torá.

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, concluido bajo iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump, prevé la liberación de todos los rehenes cautivos en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

o

Las negociaciones en Egipto siguen a un plan de paz de 20 puntos para Gaza anunciado en septiembre por el presidente estadounidense Donald Trump, luego de más de dos años de guerra provocada por el ataque de Hamás contra dos años atrás.

En ese entonces, el grupo extremista secuestró a 251 personas en Israel y las trasladó a Gaza. Al menos 47 siguen retenidas allí, incluidos 25 que han fallecido, según el Ejército.

Mientras tanto, hay jubilo en Israel por la llegada de los rehenes pero aún sigue abierta la herida que dejó la guerra en los familiares de quienes no regresarán con vida a casa.

Estos son los 20 últimos rehenes israelíes que se cree siguen vivos:

  • Matan Angrest, 22 años:

El suboficial Matan Angrest fue capturado en su tanque cerca de la Franja de Gaza después de intentar impedir la infiltración de comandos islamistas cerca de la base militar de Nahal Oz.

  • Gali y Ziv Berman, 28 años:

Los gemelos Gali y Ziv Berman, que ahora tienen 28 años, fueron secuestrados en el kibutz Kfar Aza, incendiado por los comandos de Hamás.

  • Elkana Bohbot, 36 años:

Elkana Bohbot era uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, masacrados el 7 de octubre junto a cerca de 370 personas en esta fiesta de música tecno. El día del ataque de Hamás se difundió un video en el que se le ve esposado y herido en el rostro, mientras es conducido por sus secuestradores.

  • Rom Braslavski, 21 años:
o

Oriundo de Jerusalén, Rom Braslavski, también ciudadano alemán, se ocupaba de la seguridad del festival Nova.

  • Nimrod Cohen, 21 años:

Estacionado el 7 de octubre cerca del kibutz de Nahal Oz con su unidad blindada, Nimrod Cohen se vio inmovilizado por problemas mecánicos de su tanque.

  • David y Ariel Cunio, 35 y 28 años:

Los hermanos israelo-argentinos David y Ariel Cunio fueron secuestrados con su familia cuando se escondían en el cuarto de seguridad del domicilio de David en el kibutz de Nir Oz. Para obligarlos a salir, los asaltantes incendiaron la casa.

  • Evyatar David, 24 años:

Los padres de Evyatar David se enteraron de que su hijo estaba cautivo en Gaza por una foto recibida en la red social Telegram. En ella, el joven aparece con el rostro iluminado por una linterna de bolsillo.

  • Guy Gilboa Dalal, 24 años:

Guy Gilboa Dalal participaba con tres amigos en su primera rave party cuando fue secuestrado en el festival Nova. Su familia se enteró del rapto al ver un video suyo y de su mejor amigo, Evyatar David, atados en un túnel de Gaza.

  • Maxim Herkin, 37 años:
o

Israelí y ruso, Maxim Herkin es el padre de una niña que ahora tiene cinco años, y que reside con su madre en Rusia. Maxim había emigrado a Israel desde Ucrania.

  • Eitan Horn, 39 años:

Eitan Horn fue secuestrado en la vivienda de su hermano mayor, Yair Horn, en el kibutz Nir Oz.

  • Segev Kalfon, 27 años:

Segev Kalfon trabajaba con su padre en la panadería familiar de Arad, en el desierto del Néguev.

  • Bar Kuperstein, 23 años:

Antes de ser secuestrado en el festival Nova, Bar Kuperstein trató de socorrer a los asistentes del festival heridos por disparos.

  • Omri Miran, 48 años:

Omri Miran, masajista y terapeuta que también tiene nacionalidad húngara, fue secuestrado en el kibutz Nahal Oz, donde vivía, en presencia de su esposa Lichay Miran-Lavi y sus dos hijas pequeñas, a quienes dejaron en libertad.

  • Eitan Mor, 25 años:

Primogénito de ocho niños, en una familia religiosa de la colonia de Kyriat Arba, en Cisjordania ocupada, Eitan Mor se encontraba en el festival Nova como agente de seguridad con varios amigos.

  • Yosef Haim Ohana, 25 años:
o

Yosef Haim Ohana, tenía el proyecto de hacer estudios de 'coaching', pero fue secuestrado en el festival Nova, donde trabajaba como barman.

  • Alon Ohel, 24 años:

Alon Ohel, un talentoso pianista que iba a comenzar sus estudios musicales en una prestigiosa escuela fue secuestrado en el festival Nova tras regresar de un viaje por Asia.

  • Avinatan Or, 32 años:

Nacido en una familia religiosa de la colonia de Shilo, en Cisjordania ocupada, Avinatan Or es el segundo de siete hermanos.

  • Matan Zangauker, 25 años:

Matan Zangauker fue secuestrado en su casa, en el kibutz Nir Oz, junto a Ilana Gritzewsky, su pareja israelí-mexicana, liberada el 30 de noviembre de 2023, en el último día de la primera tregua.

Temas relacionados:

Israel

Guerra Israel-Hamás

Israel - Hamás

Hamás

Benjamín Netanyahu

Rehenes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Escenario en Chorrillos, Lima, donde se presentó una balacera durante un concierto - Foto: EFE
Perú

Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Más de Actualidad

Ver más
José Daniel Ferrer, opositor cubano, líder de la Unión Patriótica de Cuba-Foto: EFE
Presos políticos

“La dictadura está asustada con el despliegue militar en el Caribe y busca sembrar el terror”: hermano de José Daniel Ferrer sobre alarmante cifra de presos políticos en Cuba

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Daniel Ferrer, opositor cubano, líder de la Unión Patriótica de Cuba-Foto: EFE
Presos políticos

“La dictadura está asustada con el despliegue militar en el Caribe y busca sembrar el terror”: hermano de José Daniel Ferrer sobre alarmante cifra de presos políticos en Cuba

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Selección Colombia

La selección Colombia desconvoca por lesión a referente y llama a nuevo jugador en su reemplazo para amistosos en EE. UU.

Nader Ghandri - Foto AFP
Futbolistas

Insólito: futbolista es expulsado y al abandonar el campo le regala su camiseta a un hincha, pero luego se la pide de vuelta tras reversión del VAR

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Entrenamiento de selección para Eliminatorias - Foto EFE
Mundial 2026

Selección se debate por quién debe ser su 9 en el Mundial 2026 ante la ausencia de un referente por primera vez en siete años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda