Netanyahu asegura que 20 rehenes siguen vivos en Gaza y 28 fallecieron: estos son los nombres de los israelíes que regresarían a casa con vida

Este viernes, solo unas horas después de la firma de la primer parte del acuerdo con Hamás, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que de los 48 rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza, 20 están vivos y 28 fallecieron.

Pese a esto, el dirigente israelí dijo esperar que su país celebre un "día de alegría nacional" a partir del lunes por la noche, cuando se espera que todos los rehenes sean devueltos desde Gaza, fecha que además coincidirá con la festividad judía del Simjat Torá.

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, concluido bajo iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump, prevé la liberación de todos los rehenes cautivos en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Las negociaciones en Egipto siguen a un plan de paz de 20 puntos para Gaza anunciado en septiembre por el presidente estadounidense Donald Trump, luego de más de dos años de guerra provocada por el ataque de Hamás contra dos años atrás.

En ese entonces, el grupo extremista secuestró a 251 personas en Israel y las trasladó a Gaza. Al menos 47 siguen retenidas allí, incluidos 25 que han fallecido, según el Ejército.

Mientras tanto, hay jubilo en Israel por la llegada de los rehenes pero aún sigue abierta la herida que dejó la guerra en los familiares de quienes no regresarán con vida a casa.

Estos son los 20 últimos rehenes israelíes que se cree siguen vivos:

Matan Angrest, 22 años:

El suboficial Matan Angrest fue capturado en su tanque cerca de la Franja de Gaza después de intentar impedir la infiltración de comandos islamistas cerca de la base militar de Nahal Oz.

Gali y Ziv Berman, 28 años:

Los gemelos Gali y Ziv Berman, que ahora tienen 28 años, fueron secuestrados en el kibutz Kfar Aza, incendiado por los comandos de Hamás.

Elkana Bohbot, 36 años:

Elkana Bohbot era uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, masacrados el 7 de octubre junto a cerca de 370 personas en esta fiesta de música tecno. El día del ataque de Hamás se difundió un video en el que se le ve esposado y herido en el rostro, mientras es conducido por sus secuestradores.

Rom Braslavski, 21 años:

Oriundo de Jerusalén, Rom Braslavski, también ciudadano alemán, se ocupaba de la seguridad del festival Nova.

Nimrod Cohen, 21 años:

Estacionado el 7 de octubre cerca del kibutz de Nahal Oz con su unidad blindada, Nimrod Cohen se vio inmovilizado por problemas mecánicos de su tanque.

David y Ariel Cunio, 35 y 28 años:

Los hermanos israelo-argentinos David y Ariel Cunio fueron secuestrados con su familia cuando se escondían en el cuarto de seguridad del domicilio de David en el kibutz de Nir Oz. Para obligarlos a salir, los asaltantes incendiaron la casa.

Evyatar David, 24 años:

Los padres de Evyatar David se enteraron de que su hijo estaba cautivo en Gaza por una foto recibida en la red social Telegram. En ella, el joven aparece con el rostro iluminado por una linterna de bolsillo.

Guy Gilboa Dalal, 24 años:

Guy Gilboa Dalal participaba con tres amigos en su primera rave party cuando fue secuestrado en el festival Nova. Su familia se enteró del rapto al ver un video suyo y de su mejor amigo, Evyatar David, atados en un túnel de Gaza.

Maxim Herkin, 37 años:

Israelí y ruso, Maxim Herkin es el padre de una niña que ahora tiene cinco años, y que reside con su madre en Rusia. Maxim había emigrado a Israel desde Ucrania.

Eitan Horn, 39 años:

Eitan Horn fue secuestrado en la vivienda de su hermano mayor, Yair Horn, en el kibutz Nir Oz.

Segev Kalfon, 27 años:

Segev Kalfon trabajaba con su padre en la panadería familiar de Arad, en el desierto del Néguev.

Bar Kuperstein, 23 años:

Antes de ser secuestrado en el festival Nova, Bar Kuperstein trató de socorrer a los asistentes del festival heridos por disparos.

Omri Miran, 48 años:

Omri Miran, masajista y terapeuta que también tiene nacionalidad húngara, fue secuestrado en el kibutz Nahal Oz, donde vivía, en presencia de su esposa Lichay Miran-Lavi y sus dos hijas pequeñas, a quienes dejaron en libertad.

Eitan Mor, 25 años:

Primogénito de ocho niños, en una familia religiosa de la colonia de Kyriat Arba, en Cisjordania ocupada, Eitan Mor se encontraba en el festival Nova como agente de seguridad con varios amigos.

Yosef Haim Ohana, 25 años:

Yosef Haim Ohana, tenía el proyecto de hacer estudios de 'coaching', pero fue secuestrado en el festival Nova, donde trabajaba como barman.

Alon Ohel, 24 años:

Alon Ohel, un talentoso pianista que iba a comenzar sus estudios musicales en una prestigiosa escuela fue secuestrado en el festival Nova tras regresar de un viaje por Asia.

Avinatan Or, 32 años:

Nacido en una familia religiosa de la colonia de Shilo, en Cisjordania ocupada, Avinatan Or es el segundo de siete hermanos.

Matan Zangauker, 25 años:

Matan Zangauker fue secuestrado en su casa, en el kibutz Nir Oz, junto a Ilana Gritzewsky, su pareja israelí-mexicana, liberada el 30 de noviembre de 2023, en el último día de la primera tregua.