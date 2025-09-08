NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Puerto Rico

Secretario de Guerra de los Estados Unidos visita Puerto Rico en medio de despliegue en el Caribe y ejercicios militares en la isla

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
La visita ocurre pocas horas después de que el régimen de Venezuela anunciara un refuerzo de tropas en cinco estados costeros.

Este lunes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Heghset, y el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Dan Caine, acaban de aterrizar en Puerto Rico, donde se reunirán con la gobernadora de la isla en medio del despliegue militar en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico.

o

"Esta lucha, contra el narcotráfico en la que el Presidente Trump está invirtiendo, aquí que somos la frontera de los Estados Unidos en el Caribe, va a posicionar ciertamente a la isla. Creo que estamos combatiendo por primera vez de raíz el problema que es atacando de dónde viene la droga", señaló la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón.

o

Apenas unos días atrás, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos había llevado a cabo ejercicios militares a gran escala al sur de la isla.

Los ejercicios, ejecutados el viernes, se producen en medio de una gran tensión con el régimen de Nicolás Maduro, luego de que el Pentágono confirmara la noche del jueves que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham.

Este poderoso barco es uno de los al menos siete buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, que transportan a más de 4.500 marineros e infantes de marina.

Tras esta situación, trascendió que Estados Unidos ordenó el envió de 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, según informaron dos fuentes informadas al respecto a la agencia Reuters.

Esta visita a Puerto Rico, además, también ocurre pocas horas después de que el régimen de Venezuela anunciara un refuerzo de tropas en cinco estados costeros en la denominada fachada caribeña y atlántica, en medio de la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

o

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que Maduro ordenó ampliar el despliegue militar en La Guajira venezolana en el estado Zulia y en la península de Paraguaná, en Falcón, que afirmó constituir "una ruta del narcotráfico".

También ampliarán la presencia militar en la región insular de Nueva Esparta, los estados Sucre y Delta Amacuro.

"Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros", dijo Padrino en un video difundido en sus redes sociales, haciendo referencia al operativo contra el narcotráfico que lleva a cabo Estados Unidos.

Padrino López anunció el umento de la vigilancia en La Guajira, y en Táchira, dejando de último a Sucre, entregado completamente a los narcotraficantes que controlan varias zonas del estado.

Fue precisamente una lancha que partió de Sucre la interceptada y destruida por Estados Unidos, en un hecho que ningún funcionario venezolano ha mencionado con detalle. Sólo el ministro de Información, Freddy Ñañez, aseguró que el video presentado como prueba fue hecho con inteligencia artificial.

