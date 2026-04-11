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Sábado, 11 de abril de 2026
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Israel

Netanyahu se desliga de las negociaciones de paz y dice que Israel "continuará luchando contra el régimen terrorista de Irán y sus ramas"

abril 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Por el lado de Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance, se encuentra en Islamabad para los diálogos con el régimen iraní.

Este sábado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció sobre la guerra en Medio Oriente, justo al mismo tiempo en que Estados Unidos lleva a cabo diálogos con el régimen iraní con Pakistán como mediador.

El premier celebró lo alcanza por su país y Estados Unidos y dijo que la campaña conjunta contra Irán ha logrado "aplastar" los programas nucleares y de misiles balísticos de la república islámica.

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"Hemos logrado aplastar el programa nuclear y el programa de misiles", dijo Netanyahu en una declaración televisada, y agregó que la guerra contra Teherán también había debilitado al liderazgo de Irán y a sus aliados regionales.

"Querían estrangularnos, y ahora nosotros los estrangulamos a ellos. Nos amenazaron con la aniquilación, y ahora luchan por sobrevivir", aseguró el líder israeló.

Pese a las conversaciones en Pakistán, Netanyahu dijo que seguirá enfrentándose al régimen de los ayatolás y sus aliados:

"Israel bajo mi liderazgo continuará luchando contra el régimen terrorista de Irán y sus ramas, a diferencia de Erdogan que les ayuda e incluso masacra a sus ciudadanos kurdos", señaló.

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Por el lado de Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance, se encuentra en Islamabad al frente de una delegación que incluye al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

La primera delegación que llegó a Pakistán fue la iraní, con más de 70 personas y encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Por su parte, primer ministro pakistaní, Shahbaz Sharif, cuyo país ejerce de mediador, recibió tanto a la delegación iraní como al vicepresidente Vance, y manifestó su intención de acompañar a las dos partes para "avanzar hacia una paz sostenible en la región".

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