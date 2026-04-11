Netanyahu se desliga de las negociaciones de paz y dice que Israel "continuará luchando contra el régimen terrorista de Irán y sus ramas"

Este sábado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció sobre la guerra en Medio Oriente, justo al mismo tiempo en que Estados Unidos lleva a cabo diálogos con el régimen iraní con Pakistán como mediador.

El premier celebró lo alcanza por su país y Estados Unidos y dijo que la campaña conjunta contra Irán ha logrado "aplastar" los programas nucleares y de misiles balísticos de la república islámica.

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"Hemos logrado aplastar el programa nuclear y el programa de misiles", dijo Netanyahu en una declaración televisada, y agregó que la guerra contra Teherán también había debilitado al liderazgo de Irán y a sus aliados regionales.

"Querían estrangularnos, y ahora nosotros los estrangulamos a ellos. Nos amenazaron con la aniquilación, y ahora luchan por sobrevivir", aseguró el líder israeló.

Pese a las conversaciones en Pakistán, Netanyahu dijo que seguirá enfrentándose al régimen de los ayatolás y sus aliados:

"Israel bajo mi liderazgo continuará luchando contra el régimen terrorista de Irán y sus ramas, a diferencia de Erdogan que les ayuda e incluso masacra a sus ciudadanos kurdos", señaló.

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Por el lado de Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance, se encuentra en Islamabad al frente de una delegación que incluye al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

La primera delegación que llegó a Pakistán fue la iraní, con más de 70 personas y encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Por su parte, primer ministro pakistaní, Shahbaz Sharif, cuyo país ejerce de mediador, recibió tanto a la delegación iraní como al vicepresidente Vance, y manifestó su intención de acompañar a las dos partes para "avanzar hacia una paz sostenible en la región".