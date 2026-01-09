NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Viernes, 09 de enero de 2026
Vuelos

Aerolíneas comienzan a reanudar vuelos hacia Venezuela y confirman fechas del restablecimiento de operaciones

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Aviones de la aerolínea Copa Airlines - Foto: EFE
Aviones de la aerolínea Copa Airlines - Foto: EFE
Copa Airlines y Wingo son las primeras aerolíneas en reanudar operaciones en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

La aerolínea panameña Copa anunció que reanudará pronto sus vuelos desde y hacia Caracas, que fueron suspendidos en diciembre por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

La compañía aérea anunció que el primer vuelo de la ruta está previsto para el próximo martes, 13 de enero.

La empresa dijo en un comunicado que la decisión obedecía a una "mejora en las condiciones operativas del espacio aéreo", que estaba prácticamente cerrado por orden del presidente Donald Trump.

o

A su vez, la aerolínea Wingo, filial colombiana de la panameña Copa, anunció este viernes que reanudará sus vuelos entre Bogotá y Caracas, suspendidos también en diciembre pasado por seguridad tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. La aerolínea de bajo costo anunció que retomará los vuelos a partir del próximo 16 de enero.

La decisión es "resultado del monitoreo continuo operacional" con "los más altos estándares de seguridad" como "prioridad", dijo la empresa en un comunicado en X.

Cabe recordar que Venezuela se encuentra prácticamente aislada debido a la cancelación de vuelos de las aerolíneas internacionales, entre las que estaba Copa.

La aerolínea panameña y su empresa de bajo costo Wingo pausaron sus vuelos a Caracas el 5 de diciembre y desde entonces han prorrogado la medida tres veces hasta el 15 de enero. En medio de la crisis operó un vuelo desde y hacia la ciudad venezolana de Maracaibo.

o

Las cancelaciones se produjeron en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense que instó a las aeronaves a "actuar con cautela" en el cielo venezolano ante el "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar" cerca del país caribeño.

Temas relacionados:

Vuelos

Copa Airlines

Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro

Caracas

Maiquetía

Aeropuerto de Maiquetía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene la certeza de que está involucrada en lo que significó la entrega de Maduro": Ibéyise Pacheco, autora de ‘Los hermanos siniestros’, habla de tensiones entre Delcy Rodríguez y Diosdado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump reitera que pronto se llevarán a cabo ataques terrestres para desarticular las redes de narcotráfico en Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

"No lo descarto, no... Él (Maduro) sabe exactamente lo que quiero": Trump deja sobre la mesa la posibilidad de una incursión militar en Venezuela

Visita de Trump al portaviones USS George H.W. Bush en octubre - Foto AFP
Senado de Estados Unidos

Senado estadounidense vota para determinar si Trump puede tomar nuevas medidas militares en Venezuela sin antes consultarlo con el Congreso

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump reitera que pronto se llevarán a cabo ataques terrestres para desarticular las redes de narcotráfico en Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

"No lo descarto, no... Él (Maduro) sabe exactamente lo que quiero": Trump deja sobre la mesa la posibilidad de una incursión militar en Venezuela

Visita de Trump al portaviones USS George H.W. Bush en octubre - Foto AFP
Senado de Estados Unidos

Senado estadounidense vota para determinar si Trump puede tomar nuevas medidas militares en Venezuela sin antes consultarlo con el Congreso

Lionel Messi junto a Luis Suárez en su gira por India 2025- Foto: AFP
Lionel Messi

“Gracias por el cariño”: el mensaje de agradecimiento de Lionel Messi tras su visita a la India

Tren de la primera línea del Metro de Bogotá - Foto: EFE
Metro de Bogotá

El Metro de Bogotá hizo su primer recorrido de prueba: así se vio el trayecto de casi un kilómetro de distancia

José Antonio Kast, presidente electo de Chile / FOTO: EFE
Chile

“Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones”: José Antonio Kast, presidente electo de Chile

Donald Trump y Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Donald Trump

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre