Aerolíneas comienzan a reanudar vuelos hacia Venezuela y confirman fechas del restablecimiento de operaciones

La aerolínea panameña Copa anunció que reanudará pronto sus vuelos desde y hacia Caracas, que fueron suspendidos en diciembre por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

La compañía aérea anunció que el primer vuelo de la ruta está previsto para el próximo martes, 13 de enero.

La empresa dijo en un comunicado que la decisión obedecía a una "mejora en las condiciones operativas del espacio aéreo", que estaba prácticamente cerrado por orden del presidente Donald Trump.

A su vez, la aerolínea Wingo, filial colombiana de la panameña Copa, anunció este viernes que reanudará sus vuelos entre Bogotá y Caracas, suspendidos también en diciembre pasado por seguridad tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. La aerolínea de bajo costo anunció que retomará los vuelos a partir del próximo 16 de enero.

La decisión es "resultado del monitoreo continuo operacional" con "los más altos estándares de seguridad" como "prioridad", dijo la empresa en un comunicado en X.

Cabe recordar que Venezuela se encuentra prácticamente aislada debido a la cancelación de vuelos de las aerolíneas internacionales, entre las que estaba Copa.

La aerolínea panameña y su empresa de bajo costo Wingo pausaron sus vuelos a Caracas el 5 de diciembre y desde entonces han prorrogado la medida tres veces hasta el 15 de enero. En medio de la crisis operó un vuelo desde y hacia la ciudad venezolana de Maracaibo.

Las cancelaciones se produjeron en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense que instó a las aeronaves a "actuar con cautela" en el cielo venezolano ante el "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar" cerca del país caribeño.