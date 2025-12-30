Nicolás Maduro habla de su “bajo salario” y causa indignación en redes sociales: “el descaro más grande del mundo”

Recientemente el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro dio unas declaraciones que han generado una ola de reacciones en redes sociales.

Durante un acto oficial en Caracas, Maduro sorprendió a todos los presentes y en redes sociales al revelar el sueldo que recibe por ejercer la presidencia en Venezuela.

En medio del acto publicó, el líder del régimen venezolano afirmó que recibe al mes una cantidad de dos petros, es decir, 120 dólares.

Pero no se detuvo allí y afirmó, a modo de broma, que casi no le ve la cara a su “sueldito”, como se refirió al pago que recibe.

Maduro empezó diciendo: “no he sido magnate, no soy magnate ni quiero riqueza material para mi vida”.

“Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorros donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo cara”, agregó.

Y continuó diciendo: “yo gano dos petros, pero a esa platica no le veo la cara porque cuando la voy a buscar, ya Cilita la agarró para comprar una cosita”.

En ese momento bromeó y dijo que cuando fue a buscar sus aguinaldos “para tomarme unas frías con unos amigos no pude”.

Sus declaraciones han generado una ola de reacciones en redes, en las que algunos venezolanos lo han criticado.

“Tendrá sueldito de presidente en una cuentica y sueldazo de dictador en muchas cuentas fuera del país”, dijo una usuaria.

“Este man si es el más descarado del mundo”, “Miserable”, “Este dictador pura ropa de marca USA”, “El descaro más grande del mundo”, “Como se burla del pueblo”, son otros de los comentarios.

La realidad es que la situación económica actual del país hace que sus palabras no pasen inadvertidas debido a la inflación, pérdida del poder adquisitivo y la devaluación de la moneda.

De hecho, el salario mínimo en Venezuela desde marzo de 2022 es de 130 bolívares mensuales, alrededor de un dólar mensual.