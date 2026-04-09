¿Peligra el acuerdo entre EE. UU. e Irán? Presidente Iraní dice que ataques de Israel en el Líbano hacen que las negociaciones "no tengan sentido"

El acuerdo de alto al fuego en Irán está en el limbo luego de que, el miércoles en Líbano, Israel llevara a cabo letales ataques contra posiciones del grupo terrorista Hezbolá.

Según el presidente iraní, Masud Pezeshkian, los ataques ponen de manifiesto el "incumplimiento de los compromisos" por parte de Israel, lo que "hace que las negociaciones no tengan sentido".

"Nuestros dedos siguen en el gatillo, Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses", agregó, en vísperas de las conversaciones previstas para este fin de semana entre Washington y Teherán, con la mediación de Pakistán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó por su parte que "Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte inseparable del alto el fuego" concluido con Estados Unidos con la mediación de Pakistán.

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Toda "violación del alto el fuego" tendrá "una respuesta firme", advirtió en redes sociales.

Desde que se acordó el cese el fuego provisional de dos semanas el martes, Teherán y Washington han ofrecido versiones contradictorias sobre si Líbano está o no incluido en ese pacto.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país atacará al movimiento islamista libanés proiraní Hezbolá "donde sea necesario".

No obstante, pese a la molestia del régimen iraní, el miércoles por la noche, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, negó la inclusión de Líbano en el alto el fuego. "Nunca hicimos esa promesa", declaró.

Pero desde Irán insisten en que el conflicto libanés sí está incluido en el acuerdo, y citan como prueba la postura expresada por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, durante el anuncio de la tregua.

"Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, CON VIGENCIA INMEDIATA", publicó.