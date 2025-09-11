Petro responde a resolución del Parlamento Europeo y asegura que el posible asesino de Miguel Uribe Turbay "vive en Europa"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció luego de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución en la que manifestó su preocupación por la crisis política, humanitaria y de seguridad que atraviesa el país y en la que condenó el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

"Al senador Miguel Uribe Turbay, según los indicios hasta ahora conseguidos, lo mató la mafia y esa mafia vive en Europa y no aquí en Colombia. Señores parlamentarios europeos, el asesino posible del senador Uribe Turbay vive en Europa, uno está viviendo en Madrid, otros vivían en Dubái. No nos insulten porque levantamos la bandera de Bolívar de nuevo", aseveró el presidente.

De acuerdo con el mandatario colombiano, los indicios muestran que los asesinos de Miguel Uribe están en Europa, aunque el Ministerio de Justicia había dicho hace uno días que la “hipótesis principal" apuntaba a que el actor intelectual del crimen sería la Segunda Marquetalia de las Farc.

El pasado 9 de septiembre fue cuando el parlamento europeo se pronunció en rechazo a la violencia política en Colombia. Según el texto, esta crisis amenaza la estabilidad democrática y pone en riesgo los avances alcanzados tras el acuerdo de paz de 2016.

Sobre el asesinato de Miguel Uribe, el parlamento aseveró que el hecho no es algo aislado, sino parte de un patrón creciente de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos.

EL documento también se refiere a la expansión y crecimiento de grupos al margen de la ley como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Además, aseguró que su fortalecimiento se está dando por el apoyo que recibe de parte de organizaciones como el Cartel de los Soles.