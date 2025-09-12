"Ninguna amenaza del régimen va a pararla": Pedro Urruchurtu sobre advertencia de Diosdado Cabello a María Corina Machado

Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela y exasilado político en la Embajada de Argentina, se refirió en NTN24 a las recientes amenazas del régimen de Nicolás Maduro contra la líder de la oposición, María Corina Machado, así como a la situación actual de los presos políticos.

Urruchurtu habló sobre la situación de los más de 1.400 presos políticos reportados por organizaciones y ratificó que el régimen de Maduro comete terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, denunciados por organismos internacionales de derechos humanos.

“Está claro que para nosotros el deber es liberarlos, hay que liberarlos a todos (...) el régimen comete terrorismo de Estado, una situación que ha sido denunciada por todos los organismos de derechos humanos, organizaciones también, pero en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y aplica lo que hemos denunciado en otras ocasiones, este tema de la diplomacia de rehenes y la política de rehenes”, dijo.

En cuanto a la represión que el régimen lleva a cabo contra líderes de la oposición, Urruchurtu mencionó que son prácticas que no se han dejado de ver en Venezuela bajo el régimen de Maduro.

“El caso más reciente es el de nuestro dirigente de Caracas, Marcos Velazco, cuyo padre fue secuestrado y está desaparecido. De hecho, el día de ayer, Marcos pidió fe de vida sobre su padre, porque además ha sido nombrado permanentemente por el régimen y acusado falsamente, como en realidad todos los presos políticos. Y son prácticas que no solamente están en la historia registrada, que se aplicaban en la época del régimen nazi, sino que además son muy perversas porque, insisto, confirman lo que es el terrorismo de Estado que ha sido ya denunciado y en el que el régimen es el principal responsable”, añadió.

En cuanto a la advertencia que Diosdado Cabello lanzó contra María Corina Machado en el contexto del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el opositor señaló que “ninguna amenaza del régimen” la va detener. Y es que el número dos del régimen dijo que la opositora “debería tener claro, que, si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”.

En ese contexto, Urruchurtu dijo que “el régimen ya no se oculta sobre lo que es un régimen criminal, narcoterrorista y lo dice abiertamente”.

“El régimen claramente ha puesto sobre ella los ojos porque entiende que es ella la que está llevando este proceso a cabo, la que está organizando esto con mucha gente, la que no para de articular dentro y fuera del país, pero al mismo tiempo ella ha dicho que hay que avanzar. Es decir, esto no la detiene en este propósito porque hay una determinación y ninguna amenaza del régimen va a pararla”, sentenció.