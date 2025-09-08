NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
María Corina Machado

Tras amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado, exmandatarios solicitan a la comunidad internacional "velar por la garantía del derecho a la vida e integridad personal" de la líder opositora

septiembre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
María Corina Machado/ Diosdado Cabello - Fotos EFE
La petición se difundió por medio de un comunicado firmado por los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA).

Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) emitieron este lunes un comunicado en el que solicitan a la comunidad internacional "velar por la garantía del derecho a la vida e integridad personal" de la líder opositora María Corina Machado.

La petición por parte del foro internacional no gubernamental se da tras las amenazas de Diosado Cabello, número dos del régimen venezolano, a la líder opositora, en medio de la transmisión de su controvertido programa 'Con el mazo dando'.

Y es que el ministro del Interior y Justicia de Maduro aseguró el miércoles que María Corina "debería tener claro, que, si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos (…) a buen entendedor pocas palabras. No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos".

Los integrantes de Grupo IDEA aseguraron estar "enterados de las declaraciones emanadas desde la televisión del Estado venezolano por la persona que tiene a su cargo los mecanismos de represión bajo la dictadura de Nicolás Maduro Moros, su ministro del interior, conteniendo amenazas a la vida e integridad personal de la líder fundamental de las fuerzas democráticas, María Corina Machado".

Luego de afirmar estar al tanto del polémico pronunciamiento, lo calificaron como una "expresión discursiva que hace apología del crimen y que a la vez se vuelve realidad práctica que ha estado afectando a centenares de ciudadanos venezolanos, tal como lo confirman los Informes de las Misiones Independientes de Naciones Unidas sobre Crímenes de Lesa Humanidad y le consta a la Corte Penal Internacional".

Asimismo, la entidad mencionó que la amenaza adquiere un nivel importante de gravedad al ser cierto que se hace "repetitivo" en la región el recurrir al asesinato de los líderes políticos más importantes, cuyos mensajes hablan del "rescate de las libertades y del castigo de quienes usan a la política para coludir con las formas de criminalidad organizada, en lo particular la del narcotráfico".

El Grupo IDEA recordó también en su escrito casos "emblemáticos" como el magnicidio que sufrió el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe y el del ecuatoriano también aspirante a la presidencia Fernando Villavicencio, así como el secuestro y asesinato del oficial venezolano Ronald Ojeda, disidente político refugiado en Chile.

Dichos crímenes, resaltaron, fueron llevados a cabo por "miembros, según lo indican las autoridades, del llamado Tren de Aragua y bajo encargo presunto de las autoridades de Venezuela".

La carta, firmada por expresidentes colombianos como Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y Andrés Pastrana, fue titulada como una "declaración sobre la amenaza a la vida e integridad personal de María Corina Machado".

"Solicitamos de la comunidad internacional, en especial de la Organización de Estados Americanos y sus órganos de tutela de derechos humanos, como a los gobiernos de Colombia y de Brasil, velar por la garantía del derecho a la vida e integridad personal de María Corina Machado", insta la misiva.

