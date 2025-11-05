Niveles récord de ataques de osos llevó a Japón a desplegar militares: ya van 12 muertos y más de 100 heridos

Este miércoles, Japón comenzó a desplegar militares en una zona del norte del país afectada por niveles récord de ataques de osos que ya deja 12 muertos y más de 100 heridos.

La situación ha llevado al gobierno de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, a elaborar un paquete de medidas especiales para hacer frente a dicha crisis, como el despliegue de soldados.

Sin embargo, pese a las estrictas leyes japonesas sobre armas de fuego, las tropas no llevarán rifles o pistolas ni cazarán a los animales, por lo que usarán aerosoles repelentes, palos, escudos, gafas protectoras, chalecos antibalas y lanzadores de redes. Así lo informó el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con análisis de los expertos, la escasa cosecha de bellotas de este año ha llevado a que la ascendente población de osos del país se acerque a las ciudades en busca de alimento, especialmente en regiones del Norte como Akita e Iwate.

Por otro lado, los investigadores apuntan que la despoblación rural también ha difuminado las fronteras tradicionalmente entre las ciudades y los hábitats de dichos animales, llevándolos a habitar las zonas residenciales.

Tras la problemática y la constante amenaza a las personas, las Fuerzas de Defensa japonesas ofrecerán asistencia logística a las zonas rurales y a las comunidades afectadas, incluyendo el transporte de trampas para osos.

Este miércoles se llevó a cabo el despliegue de un equipo de 15 militares para ayudar a trasladar una trampa en la ciudad de Kazuno, en Akita, una de las regiones más aterrorizadas por estos mamíferos.