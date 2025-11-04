NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Puerto Rico

"No creo que las embarcaciones de Venezuela se atrevan a venir": el mensaje de la gobernadora de Puerto Rico en el que apoya despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. (AFP)
González consideró que el despliegue se traduce en la primera vez que un presidente de Estados Unidos ha defendido “a sus ciudadanos americanos en el Caribe”.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, hizo unas duras declaraciones a la agencia EFE en las que analizó la posición del territorio que lidera en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe cerca de Venezuela.

González consideró que el despliegue se traduce en la primera vez que un presidente de Estados Unidos ha defendido “a sus ciudadanos americanos en el Caribe, en este caso Puerto Rico y las Islas Vírgenes, de estas embarcaciones que llegan cargadas de drogas”.

También se refirió a una hipotética acción contra Puerto Rico por parte de carteles venezolanos, incluido el régimen de Nicolás Maduro.

“No creo que las embarcaciones de Venezuela puedan llegar a atreverse a venir a Puerto Rico, así que yo descanso, reconozco la protección que el Gobierno americano le da a Puerto Rico, así que no temo ninguna acción”, consideró en EFE según registraron medios venezolanos.

Sobre una eventual acción de Estados Unidos, en contra de carteles e incluso el régimen venezolano, fue contundente. “No creo que el presidente -prosiguió- vaya a mover tantos equipos, buques, aviones, ejercicios militares (…) si no estuviera hablando en serio, ¿verdad? Así que creo que esto también le envía un mensaje al pueblo venezolano de que la decisión está en sus manos”.

Reiteró que Maduro “dirige un cartel de drogas”, que es un dictador y que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González Urrutia.

El pronunciamiento de la gobernadora se da en medio del despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Caribe.

También se da tras varios ataques de las fuerzas estadounidenses contra presuntas 'narcolanchas' y un semisumergible que habría sido usado para el transporte de drogas.

El aumento de tropas en el Caribe ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.

