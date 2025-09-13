Régimen de Venezuela asegura que un barco de pescadores "fue asaltado" por un buque destructor de Estados Unidos

El régimen venezolano aseguró este sábado que una embarcación pesquera fue abordada por un buque destructor de Estados Unidos que se encuentra en la zona caribeña tras el despliegue militar ordenado por Donald Trump en contra del Cartel de los Soles.

A través de un comunicado, la cancillería del régimen madurista explicó que una embarcación pesquera con nueve personas a bordo, llamada Carmen Rosa, fue interceptada por las autoridades estadounidenses en el Caribe con la asistencia del buque Jason Dunham.

“Este viernes, 12 de septiembre, el buque venezolano “Carmen Rosa”, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS “Jason Dunham” (DDG-109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados”, señaló el régimen venezolano.

Además, indicó que “el navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún, en una operación que carece de toda proporcionalidad estratégica y que constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares”.

A su vez, la cancillería al servicio del régimen madurista apuntó contra Washington por sus supuestas intenciones de “buscar un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe, con el objeto de insistir en su política, fracasada y rechazada por el propio pueblo de los EE. UU., de cambio de régimen”.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a su deber constitucional, monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación, demostrando la plena capacidad de Venezuela para vigilar, disuadir y responder ante cualquier amenaza, sin caer en provocaciones que empañen su vocación de paz”, agregó.