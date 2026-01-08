NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Jueves, 08 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, quien fue víctima del régimen de Nicolás Maduro, se refirió a la etapa de transición que se avecina en Venezuela, tras la captura del dictador chavista.

Antonio Ledezma habló con La Mañana de NTN24 sobre lo que viene para Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, que ahora afronta la justicia estadounidense, tras ser derrocado en medio de un operativo militar de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos.

o

“Lo más importante es destacar que es una etapa clave del final. Por eso decía a finales del año pasado que cuando escuchábamos a María Corina o Edmundo González exclamar ‘hasta el final' o ‘está pasando', no eran consignas vacías”, expresó Ledezma.

Para el exalcalde de Caracas, el acontecimiento que ha ocurrido “es definitivo y contundente”, ya que se dio la salida de “quien estaba usurpando la presidencia de la república”.

Antonio Ledezma destaca que esta situación “no es un fresquito de venganza, porque nosotros no queremos pasar de víctimas a verdugos, pero sí que se haga justicia”, especialmente por todos aquellos que han sido víctimas bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Tenemos que reconocerlo, que lo hizo el presidente Donald Trump, que no fue una invasión de Venezuela, que fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”, expresó Ledezma frente a los cuestionamientos que han surgido respecto a las acciones ejecutadas por el gobierno de los Estados Unidos que dieron con la captura del dictador chavista.

“La fuerza de los votos no parece ser suficiente para poder doblegar a esta mafia; estas mafias salen, es con operaciones de fuerza, como se ha visto que ocurrió el pasado 3 de enero”, añadió.

o

En cuanto al proceso de transición democrática que ha implementado el presidente Donald Trump para Venezuela y el cual se está acogiendo por parte de la Noble de Paz María Corina Machado y el presidente democrático Edmundo González, señaló que “Esto va paso a paso, no hay que desesperar; por lo tanto, lo que corresponde es que aquí cada quien tiene claro su papel. María Corina no está para barrer la basura, ni está para lavar los trapos sucios; eso es papel de otro; ella y Edmundo están ya con una misión bien definida”.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Antonio Ledezma

Donald Trump

Régimen de Maduro

María Corina Machado

Edmundo González

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Petro lo que estaba buscando era dejar de ser el protagonista porque ya se dio cuenta de que Trump no habla por hablar": estratega político tras llamada entre ambos presidentes

Delcy Rodríguez, en su juramentación como jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si se logra esta condena existe la posibilidad de que las víctimas gocen de una reparación": abogado sobre la solicitud de enjuiciar a Maduro en EE. UU. por crímenes de tortura

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump anuncia tras llamada con Petro que se reunirán en la Casa Blanca en un futuro próximo: "Están haciendo los arreglos necesarios"

Más de Actualidad

Ver más
Ataques rusos en Ucrania - AFP
Guerra en Ucrania

Ucrania dice que un ferri de país de la OTAN y potencia militar resultó dañado tras un reciente ataque ruso

Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Venezuela

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Misil de crucero de prueba norcoreano Kim Jong Un - Fotos EFE
Misiles balísticos

Corea del Norte disparó un misil balístico hacia el mar frente a su costa este y aumentó su capacidad de producción de armas tácticas guiadas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataques rusos en Ucrania - AFP
Guerra en Ucrania

Ucrania dice que un ferri de país de la OTAN y potencia militar resultó dañado tras un reciente ataque ruso

Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Venezuela

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Misil de crucero de prueba norcoreano Kim Jong Un - Fotos EFE
Misiles balísticos

Corea del Norte disparó un misil balístico hacia el mar frente a su costa este y aumentó su capacidad de producción de armas tácticas guiadas

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele sella con país de Latinoamérica una "alianza" contra la criminalidad y llama a que más naciones se unan

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Partido de Colombia en fase de grupos es uno de los más caros del Mundial 2026

Falcao | Foto: AFP
Falcao

Este es el grande sudamericano que mostró interés por Falcao y con el que ya tendría sus primeras conversaciones

Patrick Mahomes | Foto: AFP
NFL

La dura lesión que sufrió la estrella de la NFL Patrick Mahomes en la derrota de los Kansas City Chiefs: “No sé por qué tuvo que pasar esto”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre