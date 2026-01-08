“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

Antonio Ledezma habló con La Mañana de NTN24 sobre lo que viene para Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, que ahora afronta la justicia estadounidense, tras ser derrocado en medio de un operativo militar de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos.

“Lo más importante es destacar que es una etapa clave del final. Por eso decía a finales del año pasado que cuando escuchábamos a María Corina o Edmundo González exclamar ‘hasta el final' o ‘está pasando', no eran consignas vacías”, expresó Ledezma.

Para el exalcalde de Caracas, el acontecimiento que ha ocurrido “es definitivo y contundente”, ya que se dio la salida de “quien estaba usurpando la presidencia de la república”.

Antonio Ledezma destaca que esta situación “no es un fresquito de venganza, porque nosotros no queremos pasar de víctimas a verdugos, pero sí que se haga justicia”, especialmente por todos aquellos que han sido víctimas bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Tenemos que reconocerlo, que lo hizo el presidente Donald Trump, que no fue una invasión de Venezuela, que fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”, expresó Ledezma frente a los cuestionamientos que han surgido respecto a las acciones ejecutadas por el gobierno de los Estados Unidos que dieron con la captura del dictador chavista.

“La fuerza de los votos no parece ser suficiente para poder doblegar a esta mafia; estas mafias salen, es con operaciones de fuerza, como se ha visto que ocurrió el pasado 3 de enero”, añadió.

En cuanto al proceso de transición democrática que ha implementado el presidente Donald Trump para Venezuela y el cual se está acogiendo por parte de la Noble de Paz María Corina Machado y el presidente democrático Edmundo González, señaló que “Esto va paso a paso, no hay que desesperar; por lo tanto, lo que corresponde es que aquí cada quien tiene claro su papel. María Corina no está para barrer la basura, ni está para lavar los trapos sucios; eso es papel de otro; ella y Edmundo están ya con una misión bien definida”.