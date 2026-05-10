Uno de los cinco franceses repatriados del crucero con hantavirus "presentó síntomas en el avión de repatriación"

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, declaró que uno de los cinco connacionales repatriados este domingo desde el crucero afectado por un brote mortal de hantavirus presenta síntomas de la enfermedad.

"Uno de ellos presentó síntomas en el avión de repatriación", publicó en X.

Según el funcionario francés, los cinco pasajeros fueron "puestos inmediatamente en estricto aislamiento hasta nuevo aviso.

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"Están recibiendo tratamiento médico y se les realizarán pruebas y un chequeo médico", añadió.

Por otro lado, Lecornu dijo que emitirá un decreto autorizando la implementación de las medidas de aislamiento apropiadas para proteger al público.

Hoy 10 mayo, un avión que transportaba a los cinco pasajeros evacuados del crucero aterrizó poco antes de las 16:30 (14:30 GMT) en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de París.

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Posteriormente, los ciudadanos franceses fueron trasladados en cinco ambulancias y llevados bajo escolta policial al hospital Bichat de la capital francesa.

Todos llegaron al país después de ser desembarcados en el puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, del crucero Hondius que sufrió un brote de hantavirus.

Vestidos con trajes protectores azules, los involucrados iban descendiendo por pequeños grupos de la embarcación y eran llevados hasta el pequeño puerto en lanchas, según reportó la agencia de noticias AFP.