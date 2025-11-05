"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

La reconocida defensora de derechos humanos venezolana, Ligia Bolívar, ha denunciado estar al borde de la irregularidad migratoria en Colombia.

Bolívar es activista, coordinadora de Alerta Venezuela y ha señalado que su visa fue negada por el gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, pese a residir en el país desde hace seis años.

La veterana activista es paciente oncológica y, al igual que muchos venezolanos, ha construido de manera honrada su vida en otro país. Los dos primeros años en Colombia tenía visa de visitante y luego cambió a visa de migrante trabajador, antes de presentar inconvenientes con los siguientes trámites.

"Lo que me sorprende es que, no habiendo variado el contrato, entonces ahora haya una regla de juego diferente", dijo Bolívar en el programa La Tarde de NTN24.

Para la activista "es muy difícil entender" la manera en la que los encargados en Colombia le aseguraron que su visa fue inadmitida porque ella desistió de un trámite que le llegó por medio de un correo, el cual le daba la instrucción de no responderlo, y no por medio de la plataforma regular.

"Es un sistema que no está diseñado para entender las necesidades de la población venezolana. Nos tratan a todos como migrantes y bueno, no somos migrantes, somos personas con necesidad de protección internacional que vienen huyendo de la represión y de la emergencia humanitaria", subrayó Bolívar sobre Colombia.

Respecto a una publicación que la defensora de Derechos Humanos puso al presidente Petro denunciando su situación, la misma Bolívar contó que hubo una reacción por parte del Gobierno que valoró, pese a no ser pública.

"Me llamó el superintendente de Salud el mismo fin de semana, ni siquiera en horario hábil, para asegurarme que mi tratamiento oncológico no iba a sufrir ninguna afectación por la situación de suspensión de mi irregularidad temporal", resaltó.

Asimismo, Bolívar indicó que, como el de ella, hay muchos otros casos en los que varios venezolanos no pueden regresar a Venezuela debido a sus denuncias sobre el régimen chavista.

Sobre el temor que varias figuras públicas venezolanas han asegurado tener incluso en el exterior, debido al atentado contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche, Bolívar rechazó la situación, que aseveró se ha repetido más veces y a mayor escala.

"Es un temor fundado, ha habido trancazos, el más dramático es el de Luis Peche y el de Yendri, en el caso de Colombia, pero tenemos unos todavía más dramáticos que fue el caso del teniente (Ronald) Ojeda en Chile. Tenemos el caso de otro militar, Ángelo Heredia, que fue extraído del territorio colombiano, es decir, hay ciertos mensajes", lamentó.