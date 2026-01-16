NTN24
LVBP

Pese a la crisis en Venezuela, así marcha la tabla de posiciones del Round Robin de la LVBP

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras una breve pausa por la operación militar estadounidense que dio con la captura de Nicolás Maduro, de momento, el torneo liguero de la pelota venezolana suma 8 partidos en el ‘todos contra todos’.

A pesar de la existente crisis política - humanitaria en Venezuela, así marcha la tabla de posiciones del Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

  • 1-Cardenales de Lara.
  • 2-Caribes de Anzoátegui (1 de diferencia respecto al primer lugar).
  • 3-Águilas del Zulia (2 de diferencia).
  • 4-Navegantes del Magallanes (3 de diferencia).
  • 5-Bravos de Margarita (4 de diferencia).

La ronda regular dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación de tres equipos muy seguidos como Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

Inicialmente Venezuela sería sede de la Serie del Caribe en su 68. ª edición, no obstante, los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la pelota caribeña en el país situado en el norte de Sudamérica. Ahora la Serie del Caribe 2026 se llevará a cabo en Guadalajara - México.

