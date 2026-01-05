"Si encuentran culpable a Maduro, pagaría cadena perpetua, este caso va a durar mucho tiempo": Raymond Colón, exdiplomático estadounidense

Raymond Colón, penalista federal y exdiplomático estadounidense, habló en NTN24 sobre cuánto pagaría Nicolás Maduro en prisión si es encontrado culpable por los cargos que enfrenta.

VEA TAMBIÉN Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York o

“La condena máxima sería cadena perpetua, si lo encuentran culpable pagaría cadena perpetua más 30 años”, explicó Colón.

En caso de que el dictador coopere con la justicia norteamericana, el entrevistado sostuvo: “Esta extracción que hicieron (de Maduro bajo operación de las fuerzas de EE. UU. ), no es de gratis. Tiene que pagar”.

"Este caso va a durar mucho tiempo, los abogados van a tener información clasificada, hay varias tácticas" (dentro del escenario legal), añadió.

Este lunes, cabe acotar, Maduro se declaró “inocente” ante un juez de Nueva York por los cargos de narcotráfico, importación de cocaína, y posesión de armas que enfrenta.