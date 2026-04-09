"No se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso": Daniel Noboa tras anunciar aranceles del 100% a productos colombianos

Tras el anuncio del Ministerio de Producción de Ecuador de elevar del 50% al 100% las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de mayo, el presidente Daniel Noboa se pronunció ante la medida tomada desde su administración.

Por medio de su red social de X, el mandatario ecuatoriano manifestó que es difícil llegar a “acuerdos” con una nación que no demuestra firmeza y “compromiso” en la lucha contra los grupos dedicados al narcotráfico en la región.

“Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, dijo Noboa, sin referenciar de manera directa a Colombia.

El presidente de Ecuador dejó ver que, desde que aplicó medidas en la frontera norte que colinda con el territorio colombiano, la violencia en esta zona se redujo de manera significativa.

VEA TAMBIÉN Ecuador eleva al 100% los aranceles a productos colombianos: Petro responde en medio de la crisis diplomática entre ambos países o

“Desde que tomamos esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33%”, expresó.

A pesar de la crisis diplomática que viven las dos naciones, Daniel Noboa dejó ver su deseo de adelantar un diálogo con el futuro gobierno, que demuestre su apoyo e intención de lucha en contra de los grupos dedicados a la producción y comercialización del narcotráfico en la parte del territorio que ambos países comparten.

“En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, sentenció el mandatario ecuatoriano.

Cabe resaltar que en la tarde de este jueves el Gobierno de Ecuador anunció que elevará del 50% al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de mayo.

El aumento de los aranceles se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia", señaló el Ministerio de Producción ecuatoriano en un comunicado.

Esta medida se da un día después de que Ecuador llamara a consultas a su embajador en Bogotá luego de que Petro calificara de "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.