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Jueves, 09 de abril de 2026
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Daniel Noboa

"No se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso": Daniel Noboa tras anunciar aranceles del 100% a productos colombianos

abril 9, 2026
Por: Natalya Baquero González
Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto. AFP
Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto. AFP
A pesar de la crisis diplomática que viven las dos naciones, Daniel Noboa dejó ver su deseo de adelantar un diálogo con un futuro gobierno que esté dispuesto a luchar contra el narcotráfico.

Tras el anuncio del Ministerio de Producción de Ecuador de elevar del 50% al 100% las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de mayo, el presidente Daniel Noboa se pronunció ante la medida tomada desde su administración.

Por medio de su red social de X, el mandatario ecuatoriano manifestó que es difícil llegar a “acuerdos” con una nación que no demuestra firmeza y “compromiso” en la lucha contra los grupos dedicados al narcotráfico en la región.

“Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, dijo Noboa, sin referenciar de manera directa a Colombia.

El presidente de Ecuador dejó ver que, desde que aplicó medidas en la frontera norte que colinda con el territorio colombiano, la violencia en esta zona se redujo de manera significativa.

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“Desde que tomamos esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33%”, expresó.

A pesar de la crisis diplomática que viven las dos naciones, Daniel Noboa dejó ver su deseo de adelantar un diálogo con el futuro gobierno, que demuestre su apoyo e intención de lucha en contra de los grupos dedicados a la producción y comercialización del narcotráfico en la parte del territorio que ambos países comparten.

“En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, sentenció el mandatario ecuatoriano.

Cabe resaltar que en la tarde de este jueves el Gobierno de Ecuador anunció que elevará del 50% al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de mayo.

El aumento de los aranceles se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia", señaló el Ministerio de Producción ecuatoriano en un comunicado.

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Esta medida se da un día después de que Ecuador llamara a consultas a su embajador en Bogotá luego de que Petro calificara de "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

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